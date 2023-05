ParadiseFM | Voetballegendes schitteren in juni op Curaçao

Curaçao maakt zich op voor het Legends Football Tournament. Bekende oud-voetballers van Ajax, Brazilië, Colombia en Curaçao komen voor dit event samen.

Het toernooi vindt plaats op 2 en 3 juni. Bekende oud-voetballers als Edwin van der Sar, Ronald de Boer en de Colombiaanse Faustino Asprilla komen naar het eiland. Deze iconen nemen het tegen elkaar op in wedstrijden van vijf tegen vijf. Elke wedstrijd duurt 2 keer 15 minuten met een korte pauze van 5 minuten. Het evenement vindt plaats in een speciaal gebouwd stadion met een kunstgrasveld, tegenover de Grotten van Hato. Het Legends Football Tournament komt voort uit de sponsordeal van CTB met voetbalclub Ajax.

Tickets

Tickets voor volwassenen kosten Naf 50,- en kinderen tot 15 jaar betalen Naf 25,-. Een tweedaags arrangement is verkrijgbaar voor Naf 90,- voor volwassenen en Naf 40,- voor kinderen. VIP-tickets zijn beschikbaar voor Naf 325,- per avond. Tickets kunnen online worden gekocht via legends.curacao.com en bij Van Den Tweel, 24 uur uit de muur Sta Maria en Madero Boutique op Mambo Beach.

Dinner With the Legends

Als opening vindt op 1 juni ‘Dinner with the Legends’ plaats in samenwerking met Rotary Club Willemstad. Tijdens dit veilingdiner zullen de voetballegendes aanschuiven bij de gasten. De goede doelen van de avond zijn Girls League, een initiatief van FFK ter bevordering van het vrouwenvoetbal op Curaçao, en de jeugdafdeling van de Curaçaose voetbalvereniging Jong Holland. De veiling vindt plaats van 19.00 tot 23.00 uur. Kaarten voor dit evenement zijn ook verkrijgbaar via de website en de voorverkoopadressen.

Deelnemende voetballegendes per land of club zijn:

Brazilië: Carlos Alberto Lisboa, Fabio de Nascimento, Fabricio Carvalho, Jose Roberto Gama de Oliviera “Bebeto”, Matheus Nunes da Silva “Negrete” en Túlio Pereira Costa “Maravilha”

Colombia: Faustino Asprilla, Victor Aristizabal, Faryd Mondragón, Adolfo Valencia “El Tren”, Harold Lozano

Ajax: Edwin van der Sar, Jari Litmanen, Rob Witsche, Ronald de Boer, Richard Witsche

Curaçao: Lennox Mauris, Uriël Trustfull, Dean Gorré, Marchello Pisas, Ramiro Griffith, Brutil Hosé, Sendley Bito, Zinho Constancia

Bron: ParadiseFM