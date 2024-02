ParadiseFM | Pisas: Geen relatie meer met CPR

Minister-president Pisas heeft gisteren tijdens een vergadering het parlement aangegeven dat er geen enkele relatie meer is met Caribbean Petroleum Refinery.

Het bedrijf was eerst ‘preferred bidder’ voor de huur van de raffinaderij. Nu loopt er een onderzoek naar het bedrijf nadat er aangifte is gedaan bij het Openbaar Ministerie over het vervalsen van documenten. Volgens Pisas zijn alle banden met het bedrijf verbroken, en is het afwachten wat het resultaat is van het onderzoek. Uiteindelijk is er wel voor ruim 23 miljoen aan olievaten aan het bedrijf verkocht.

In het parlement werd de minister-president scherp ondervraagd over de onderhandelingen met CPR. Hij geeft aan dat hij nog steeds vertrouwen heeft in de directeur van Refineria di Kòrsou na diens keuze om met CPR te onderhandelen.

