ParadiseFM | Pisas: Geen relatie meer met CPR

Het zal je maar gebeuren: Denk je gezegend te zijn met een onweerstaanbare aantrekkingskracht en dan keert je partner je ijskoud de rug toe omdat die de al 35 jaar durende relatie waardeloos vindt.

Het valt niet mee om Curaçao te zijn! Moeten toekijken dat Aruba wel van de grijze lijst van belastingparadijzen wordt geschrapt en dan verscheurt Noorwegen ook nog eens het belastingverdrag omdat het land van midzomernachten en trollen er geen brood in ziet nog een minuut langer aandacht te besteden aan een nutteloos boterbriefje. Tot die conclusie kwamen de Noren nadat zij zich de vraag hadden gesteld hoe veel betekenis de economische betrekkingen met Dushi Kòrsou voor ze hebben.

Minister van Financiën Javier Silvania heeft er naar eigen opscheppen alles aan gedaan om het dankzij olie en gas stinkend rijke Vinkingvolk hun blunder te doen inzien. Hij heeft meerdere pogingen gedaan de Noorse staatssecretaris Erlend Grimstad te overtuigen, in oktober nog tijdens een IMF-meeting in het Marokkaanse Marrakesh. Het schijnt dat de Pias van het Kabinet Pisas gepocht heeft over een gasveld voor de Curaçaose kust dat de Noren wellicht believen aan te boren. “Ja, een lachgas-bel zal je bedoelen”, moet de staatssecretaris hebben gedacht.

Het zou zo maar kunnen dat de bewindsman het toen helemaal zeker wist: we moeten zo snel mogelijk van dat verdrag met deze clowns af. Helaas vertelt de geschiedenis niet of Grimstad nog in Den Haag heeft geïnformeerd waarom Curaçao nooit uit het Koninkrijk is geknikkerd. Raar volk die Noormannen en -vrouwen, heel anders dan de Maltezers. Die kunnen niet wachten totdat de Tweede Kamer volgende week groen licht geeft aan een belastingverdrag tussen Curaçao en Malta, zeg maar de grootdenkers onder de dwergstaten.

Het is een perfecte match. Qua reputatie als veilige vluchthaven voor criminelen die hun geroofde geld willen witwassen, steken Willemstad en La Valletta elkaar naar de kroon. Het verklaart waarom op beide eilanden de inhalige online gokmaffia zo goed gedijt. Dat uitgerekend zij een verdrag aangaan om gewetenloos geboefte te behoeden voor dubbele belastingheffing is een wel heel cynische provocatie. Dankzij lokale, van de buitenzijde op voorbeeldige burgers lijkende advocaten, accountants en trusthouders, betalen zij doorgaans helemaal geen belasting.

Zodra het verdrag is getekend, zullen er virtueel heel wat miljoenen heen en weer worden geschoven om belastinginspecteurs op een dwaalspoor te zetten. Van de onderbezette Financial Investigation Unit Curaçao valt weinig te vrezen: die is de afgelopen jaren overspoeld door een tsunami aan meldingen van ongebruikelijke transacties. Bovendien kunnen de maffiosi blind vertrouwen op Silvania himself die vaker op Malta opduikt dan in de vergaderzaal van de Staten; zogenaamd om kennis te halen voor zijn jongste masterpiece, de Landsverordening Online Kansspelen.

De LOK is bedoeld om bestaande illegale praktijken met een flinterdun legaal sausje te overgieten om ‘Den Haag’ gerust te stellen. Daar zijn ze immers beducht dat het Koninkrijk ten overstaan van de wereld te kijk wordt gezet als de witwasmachine voor bendes die miljarden verdienen met drugs-, wapen- en mensenhandel. De minfin heeft haarfijn door dat ze aan de overkant al kinderlijk blij zijn als het op papier deugt. Intussen moet hij nog wel wat vuiltjes wegwerken, waaronder de Stichting Belangenbehartiging Gedupeerden Online Kansspelen.

Die club heeft de akelige gewoonte eigenaren van online casino’s die hun klanten tillen met succes voor de rechter te slepen. Sil the Fixer heeft er wat op gevonden. In zijn LOK wordt SBGOK buitenspel gezet: opgelichte spelers mogen zich niet langer laten vertegenwoordigen als zij verhaal willen halen. En dan zijn er ook nog de moraalridder uithangende banken die steeds vaker, vanwege strenge antiwitwasregels, klanten uit de online gaming-industrie weigeren. Maar de tumbakoning zou zichzelf niet zijn als hij ook daar geen oplossing voor heeft: hij richt gewoon een bank voor gokbazen op.

Dat die formeel onder toezicht komt te staan van de Centrale Bank deert niet. Dat bleek deze week nog maar eens uit een artikel van onderzoeksplatform Follow the Money dat ’s werelds grootste olieboer Vitol er jarenlang via brievenbusfirma’s van een op Curaçao gevestigde ‘boekhouder’ een internationaal smeergeldcircuit op na heeft gehouden. De stroman had al een bedenkelijk trackrecord op het eiland, maar is kennelijk niet door de Centrale Bank in de peiling gehouden. Is er nog iemand die de Noren ongelijk geeft?

