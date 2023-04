ParadiseFM | Oekraïense sanctielijst baart Curaçao zorgen

Acht Curaçaose online gokbedrijven zijn op de sanctielijst van Oekraïne geplaatst. Dat baart de Curaçaose overheid zorgen. Vorige week onthulde het journalistieke platform Follow the Money het nieuws.

Het gaat om bedrijven en personen die inkomsten uit de gaming business hebben gebruikt tegen Oekraïne. Daarover zijn Kamervragen gesteld. Met input van Curaçao worden deze vragen nu beantwoord. Om de criminaliteit in de online gaming te kunnen bestrijden is er een nieuwe wet nodig. Deze zogenoemde Landsverordening op de kansspelen is een van de grootste prioriteiten van minister Silvania. De behandeling van het wetsvoorstel staat voor later dit jaar gepland.

De huidige wet is namelijk zeer beknot. Dat heeft ertoe geleid dat de huidige vijf vergunninghouders zo’n 1100 sublicenties hebben uitgegeven. Hoewel dit nooit de intentie van de wetgever is geweest, verbiedt de huidige wet het uitgeven van sublicenties niet. Ook biedt de wet weinig mogelijkheden voor adequaat toezicht. Deze situatie is ongewenst en onhoudbaar volgens minister Silvania.

Daarom dringt hij aan op een spoedige invoering van de LOK. Het concept is onlangs door de SER van advies voorzien. In mei gaat de conceptwet naar de Raad van Advies. Na verwerking van de input van de Raad van Advies, zal deze worden aangeboden aan de Staten. De verwachting is dat de LOK in het derde kwartaal van 2023 in de Staten wordt behandeld.

