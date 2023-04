De identiteit van de visser die maandag is omgekomen is bekend. Volgens de politie gaat het om de 68-jarige Sidney Lorenzo Bernadina. Hij viel bij Watamula van een klif en belandde in zee.

Op verzoek van de politie werd hij door een vissersboot naar Playa Piskadó gevaren. De ambulance wachtte daar de vissersboot op, maar kon niets meer voor het slachtoffer doen.

Bron: ParadiseFM