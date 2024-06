ParadiseFM | Curaçao verwelkomde 53.970 verblijfsbezoekers in mei 2024

Het Curaçaose toerismebureau CTB is heel blij met de cijfers van afgelopen maand. In totaal kwamen bijna 54.000 verblijfstoeristen in mei naar ons eiland.

Dat is een stijging van 24% ten opzichte van het aantal toeristen dat vorig jaar in dezelfde maand het eiland bezocht. Van de bezoekers afgelopen maand kwam 41% uit Europa. Noord-Amerika volgt met 29%, Zuid-Amerika is goed voor 20% van de bezoekers, terwijl de Caribische regio 7% bijdraagt. Nederland blijft Curaçao’s belangrijkste herkomstmarkt met 19.157 Nederlandse aankomsten, dat is een stijging van 20% ten opzichte van vorig jaar mei.

Tweeëntwintig procent van de Nederlandse bezoekers komt uit Zuid-Holland, 16% uit Noord-Holland en 10% uit Noord-Brabant. In totaal werden 14.276 Amerikaanse bezoekers verwelkomd uit de Verenigde Staten van Amerika, een stijging van 26% vergeleken met vorig jaar. Amerikaanse bezoekers kwamen voornamelijk uit New York (18%), Florida (8%), North Carolina (5%), New Jersey (4%) en Georgia (4%). Brazilië, het derde best presterende land, kende een opmerkelijke groei met een indrukwekkende stijging van 116% in verblijfsbezoeken, wat neerkomt op een totaal van 3.842 bezoekers. Dit betekent een aanzienlijke toename ten opzichte van de 1.780 Brazilianen die vorig jaar in mei werden verwelkomd. Gemiddeld brachten Braziliaanse bezoekers 6,9 nachten door in mei.

Bron: Paradise FM