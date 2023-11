Telegraaf | Shakira treft schikking in belastingzaak, omzeilt gevangenisstraf

Vandaag heeft de minister van Financiën een belastingverdrag getekend met San Marino. Daarmee wordt voorkomen dat inwoners van beide landen dubbel belasting betalen.

Een ander doel is het voorkomen van belastingontduiking. Het belastingverdrag werd tijdens een ceremonie in het historische Palazzo Begni gebouw in de mini-republiek ondertekend. San Marino telt 30 duizend inwoners en is een enclave omringd door Italië. Het verdrag kwam tot stand na een intensieve samenwerking tussen het Curaçaose ministerie van Financiën, de dienst Buitenlandse Betrekkingen en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De tekst van het verdrag zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd in het Tractatenblad. Het treedt overigens pas in werking na ratificatie door beide landen. In het geval van Curaçao is dat een Koninkrijksaangelegenheid.

Bron: ParadiseFM