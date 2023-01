ParadiseFM | Anonieme brief over liquidatie Curaçaoënaar

De politie in Nederland heeft een anonieme, handgeschreven brief ontvangen over de moord op Remsley Eisden. De 36-jarige Curaçaoënaar woonde in Dordrecht. Hij werd vorig jaar in de nacht van 15 op 16 oktober na een cafébezoek geliquideerd terwijl hij in zijn auto zat.

De handgeschreven brief bevat ‘zeer concrete en relevante informatie’. Dinsdagavond werd tijdens het tv-programma Opsporing Verzocht een dringend beroep gedaan op de briefschrijver om – anoniem – contact op te nemen met de politie.

Welke informatie de brief precies bevat, is niet bekendgemaakt. De vrees bestaat dat de brief alleen onvoldoende is om te kunnen gebruiken bij het oplossen van de zaak. Ook hoopt de politie met meer informatie van de schrijver te kunnen voorkomen dat er in de toekomst meer slachtoffers vallen. Afgelopen november werd een 49-jarige Sliedrechter aangehouden. Deze verdachte zit nog steeds vast. Welke rol hem wordt toegedicht in de moordzaak is nog niet bekend.

