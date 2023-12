AD | Angst voor een nieuwe oorlog, deze keer in Zuid-Amerika

Darren K. is veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur. De jongen reed op 20 augustus 2022 twee wegwerkers aan op de Schottegatweg-Noord.

Bij het verkeersongeval kwamen beide slachtoffers om het leven. Naast zijn taakstraf kreeg de 22-jarige automobilist ook een rijontzegging van 18 maanden. Volgens de rechter zou hij te hard hebben gereden, waardoor hij de waarschuwingsborden niet op tijd zag en de macht over het stuur verloor. De straf die is opgelegd is lager dan de eis van de officier van justitie. Het OM eiste een taakstraf van 240 uur en een rijontzegging van 2 jaar. Volgens de rechter is er geen sprake van dood door schuld.

Wel zat de jongen fout door de maximale verkeerssnelheid met 20 km per uur te overschrijden. Darren K. is diep aangeslagen door het verkeersongeval. De rechter heeft geen smartengeld toegewezen aan de nabestaanden, omdat deze niet goed was geformuleerd. In een aparte civiele procedure kunnen ze deze alsnog eisen.

Bron: ParadiseFM