AD | Angst voor een nieuwe oorlog, deze keer in Zuid-Amerika

Kralendijk – De Orco Bank bevestigde gisteren nog een keer in een persbericht haar deelname aan de Ride for the Roses Bonaire.

Op vrijdag 1 december is tijdens een persconferentie bekend gemaakt dat het evenement volgend jaar op 28 januari plaatsvindt.

Het evenement dient als centraal punt voor het promoten van welzijn en het verhogen van essentieel bewustzijn over kanker op Bonaire. Désirée Alberto-Martina, managing director van Orco Bank, benadrukt het belang hiervan. ,,Onze samenwerking met Ride for the Roses Bonaire sluit perfect aan bij onze waarden van gemeenschapsondersteuning en gezondheidsbevordering. We zijn toegewijd om een betekenisvolle impact te hebben op het leven van degenen die getroffen zijn door kanker op Bonaire”, aldus Alberto-Martina. Het aankomende Walk, Ride en Swim for the Roses-evenement belichaamt volgens haar de gedeelde toewijding aan kankerpreventie en een gezonde levensstijl.

,,Samen staan we verenigd in de ondersteuning van de dappere individuen die strijden voor hun gezondheid op Bonaire. Dit evenement bevordert niet alleen lichamelijke activiteit, maar stimuleert ook een gevoel van saamhorigheid onder deelnemers en benadrukt het belang van een gezonde levensstijl.”

Tijdens de persconferentie van afgelopen vrijdag is alvast een cheque van 8.000 dollar overhandigd aan Hospice Kas Flamboyan. Dit is een non-profit-instelling die zorg biedt aan mensen in hun laatste levensfase en ze kan het geld goed gebruiken. Met laatste levensfase wordt bedoeld de laatste drie maanden van het leven.

De terminaal zieke is verzekerd van aandacht, ondersteuning en hulp van geschoolde vrijwilligers in samenwerking met de thuiszorg en de huisarts. Dankzij en met deze vrijwilligers geeft de hospice de zorg waarbij de kwaliteit van het leven voorop staat. Kas Flamboyan is voor alle bewoners van Bonaire, ongeacht geloof, levensovertuiging of huidskleur en zegt iedereen de mogelijkheid te willen bieden om te kunnen sterven op een waardige en zorgzame wijze.

