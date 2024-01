Nu.cw | Sharrel ‘Adjatay’ Denisia is Rei di Tumba 2024

Sharrel ‘Adjatay’ Denisia is vrijdagavond gekroond tot Rei di Tumba 2024. Met het lied ‘Tera korda mi ken mi ta’ ging hij er met de winst vandoor.

Na een week vol optredens met veel talent, was hij een van de dertig finalisten die op het podium stonden. ‘Tera korda mi ken mi ta’, in het Nederlands ‘Jij kent me zoals ik ben’, is gecomponeerd door Amos Balentin, die zelf ook meestreed om de titel Tumba Koning.

Tumba is een muzieksoort met van oorsprong een betekenis. De muziek is meegebracht door de tot slaaf gemaakten vanuit Afrika. De morele boodschap is saamhorigheid, waarbij de vrolijke muziek mensen samenbrengt.

Dit jaar was het de 52e keer dat de titel Rei di Tumba werd toegekend.

Bron: Nu.cw