Nu.cw | Overzicht: Koningsdag in Willemstad 2023

Sanne van den Boomen



De binnenstad van Willemstad kleurt donderdag oranje voor de verjaardag van koning Willem-Alexander. De straten zullen gevuld zijn met feestvierders, waar jij er wellicht een van bent. Daarom zetten we alle festiviteiten voor je op een rijtje.

Koningsmarkt

Door de gehele binnenstad zijn kraampjes te vinden, zo’n 400 stuks maar liefst. In Punda zijn dat Pietermaai en omstreken, de Fuikstraat, de Nieuwstraat, Kaja Wilson, Papa Godett, Wilhelminaplein en omstreken, Marshe Nobo en De Ruyterkade tot aan de bocht van de Handelskade.

In Otrobanda staan de kraampjes aan Awasám Fuik, Molenplein, Brionplein en de Breedestraat.

Tijd: 06.00 uur tot 18.00 uur.

Otrobanda

Dolfijn FM Plein

De stage is te vinden in Otrobanda tussen het Brionplein en het Rif Fort.Het Dolfijn Plein zal gevuld zijn met foodtrucks, chill area’s en kinderspelen. Zoals iedere dag zal het tussen 16.00 uur en 17.00 uur happy hour zijn.

Tijd: 11.00 uur tot 18.00 uur.

Rif Fort

Verspreid door het Rif Fort is een bazaar georganiseerd met activiteiten voor de kinderen, arts en crafts en alle winkels zijn geopend. Als afsluiter van de dag zal de muziek van DJ TRGXZ vanaf 17:30 uur uit de speakers klinken.

Tijd bazaar: 10.00 uur tot 18.00 uur.

Tijd muziek: 17.30 uur tot 18.30 uur.

Punda

Kinderkoningdag en Kinderkroontjes

De feestelijke activiteiten voor de kleintjes vinden plaats in het Wilhelminapark in Punda.

Tijd: 09.00 uur tot 14.00 uur.

Horeca in Punda

Bij verschillende barren in Punda zoals Eetcafe Old Dutch, Midtown en Bar P

Tijd Eetcafe Old Dutch: 12.00 uur 22.00 uur.

Tijd Midtown: 18.00 uur tot 02.00 uur.

Tijd Bar P: 15.00 uur tot 02.00.

Paradise FM stage

Uit de speakers van de Paradise stage zal livemuziek van onder andere Junior Tecla, Gigo Martinez, Tico & Friends, DJ Boogieman en de Nederlandse coverband Colibrifestiviteiten te horen zijn.

Tijd: 14.00 uur tot 22.00.

Mambo Beach

Madero Ocean Club en Wet & Wild

Madero Ocean Club en Cabana bundelen de krachten en organiseren samen een Kingsdayfestival, waar artiesten als Jay Stax, Carlito en Menasa zullen draaien. De tickets kosten 35 gulden.

Tijd: 18.00 tot 00.00.

Bron: Nu.cw