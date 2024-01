PBC | Nieuwjaarsbaby op Curaçao heet Kylian

Door: Sanne van den Boomen

31 december 2023

Weer een jaar vol gebeurtenissen en nieuws achter de rug. Namens de redactie van Nu.cw bedanken we je voor je bezoek aan ons en wensen je een gezond en gelukkig 2024.

Ook volgend jaar staan we weer voor je klaar om je te voorzien van het laatste nieuws.

Laten we 2023 afsluiten met dankbaarheid en hoopvol uitkijken naar wat 2024 in petto heeft. Hef vanavond het glas met elkaar en geniet van het vuurwerk dat schittert in de lucht.

Op naar een nieuw jaar vol nieuws!

Fijne jaarwisseling namens de redactie van Nu.cw: Britt, Irene, Sanne en Rick.

Beeld: Tim van Dijk

Bron: Nu.cw