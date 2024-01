PBC | Nieuwjaarsbaby op Curaçao heet Kylian

De vergunningen die worden afgegeven voor kansspelen, zouden een beperkte geldigheidsduur moeten blijven houden. Dit is het advies dat is uitgebracht door de Raad van Advies (RvA), zo schrijft Amigoe.

Het gaat om de Landsverordening voor de Kansspelen (LOK). De huidige situatie is dat de vergunningen nu ook voor een bepaalde tijd worden afgegeven, wat volgens RvA dus zo blijft. Een vergunning wordt niet zomaar afgegeven, maar moet voldoen aan bepaalde regelgeving.

De beoordeling van een nieuwe vergunning is volgens de Amigoe preventief, waarbij het toezicht altijd van kracht blijft. De vergunningen worden periodiek gecontroleerd en deze termijn blijft dus zoals hij is. De kans dat er iets misgaat bij online kansspelen, die vooral op afstand worden gereguleerd, zijn groter dan bij de traditionele kansspelen.

Wat ook meespeelt is de status van Curaçao, die positief bekendstaat als een land waar veel aanbod van online kansspelen aangeboden worden. Mede door het in stand houden van die status, is het van belang dat de vergunningen regelmatig worden gecheckt, aldus RvA.

Bron: Nu.cw

