Nu.cw | Donaties ‘Iedereen een kerstcadeau’ blijven binnenkomen

Een minderjarig meisje dat donderdag en vrijdag vermist was, is misbruikt op het adres waar ze verbleef. De situatie kwam naar buiten toen de vader van het meisje aangifte deed van de vermissing.

Dit schrijft Korps Politie Curaçao in een persbericht.

De vader kwam er na eigen speurwerk achter, dat zijn dochter in een woning verbleef aan de Kaya Eduardo Pieterson. Agenten snelden er naar toe, en spraken de bewoonster aan. Het meisje bevond zich in de woning, en is onder begeleiding naar buiten gebracht.

De bewoonster verklaarde aan de politie dat ook een neef van het meisje in het huis aanwezig was. Zowel het meisje als haar neef, die de verdachte is, zijn overgedragen aan de politie.

De 21-jarige verdachte is opgepakt en voorgeleid aan de officier van justitie. Hij zit voorlopig vast in afwachting van verder onderzoek.

Bron: Nu.cw