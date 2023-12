Nu.cw | Groep religieuze mannen in stadscentrum zorgt voor voor vragen onder bevolking

Een groep mannen gekleed in het paars zorgde donderdag voor vragen onder voorbijgangers. De mannen verplaatsten zich voornamelijk door het stadscentrum met bepaalde uitdrukkingen. Dat maakt het Korps Politie Curaçao (KPC) bekend.

Het zou gaan om een groep religieuze mannen onder de naam ‘Israël United in Christ’. Veel van hen kwamen in de ochtend van een cruiseschip en verlieten later in de middag het eiland weer. De politie zegt dat de groep vooraf een vergunning heeft aangevraagd om een mars door het centrum te houden.

Op beelden is te zien dat de mannen zich ook in de wijk Brievengat bevonden en bij een pompstation van Van Dis. Bovendien stonden ze voor het gebouw van het Openbaar Ministerie.

Het KPC zegt de groep te hebben verzocht om in kleinere groepen te bewegen om onrust te voorkomen. De politie en het Veiligheid Korps Curaçao waren als onderdeel van de operatie ‘Fin di aña sin zanzaña’, aanwezig in het gebied van de Mega Pier en het stadscentrum, om ervoor te zorgen dat alles rustig verliep.

Volgens het KPC vonden er geen incidenten plaats

Beeld: KPC

Bron: Nu.cw