NTR | ‘We praten meer over kanker sinds de Ride for the Roses’

In de afgelopen jaren is er iets opmerkelijks en positief gebeurd op het eiland, ziet het Princes Wilhelmina Kankerfonds. “Kankerpatiënten op Curaçao praten vrijer over hun ziekte. Daar heeft de Ride for the Roses absoluut aan bijgedragen.”

Een keer per jaar verschijnen duizenden mensen aan de start voor de Ride, Swim of Walk for the Roses. Jong en oud, soms hele gezinnen. En die fietsers, zwemmers en wandelaars laten steeds vaker zien wie ze zijn; overlever in een rood T-shirt of vechter in het geel.

Hoe eerder kanker wordt ontdekt, hoe groter de kans op genezing. “Awareness, dat is ook preventie. Echt onbetaalbaar”, zegt voorzitter Ageeth Termars. “Al is er maar één persoon die denkt: laat ik tóch eens naar de huisarts gaan voor een controle.”

De helft van al het geld voor het Prinses Wilhelmina Fonds Curaçao (PWF) komt via de Ride for the Roses. Het is dankzij dit evenement dat er op het eiland veel meer aandacht is gekomen voor die vreselijke ziekte, denkt de fonds.

‘Hier mag je gewoon huilen’

De ‘paar ton’ van de Ride for the Roses is de helft van het totale jaarbudget van het kankerfonds. Het geld is nodig voor de mentale en sociale begeleiding van de cliënten en hun familie. Dat kan van alles zijn. Het leren accepteren van de ziekte bijvoorbeeld, de opname in een hospice, of de nieuwe invulling van een leven zonder werk.

“Wij organiseren activiteiten om mensen uit hun isolement te halen”, vertelt Termars. “Hier bij ons mag je gewoon huilen, vloeken en tieren.”

Veel mensen die zich bij het kankerfonds hebben aangemeld, zijn in financiële problemen geraakt door de ziekte. Dan helpt de maatschappelijk werker van PWF bijvoorbeeld bij de aanvraag van een onderstandsuitkering. “We kennen na al die jaren de weg naar de instanties. Daarin kunnen we echt een verschil maken.”

De jaarlijkse collecte in september brengt ook nog eens een paar honderdduizend gulden op. Stichting Ride for the Roses stort elke maand een bedrag op de bankrekening van PWF. “Wij halen het geld op en zij geven het op een goede, verantwoorde manier uit”, schetst voorzitter Robbin Martina de hechte samenwerking.

Tijdens de coronapandemie was collecteren niet mogelijk. “De maandelijkse bijdrage van de Ride heeft ons er toen doorheen gesleept”, beseft Termars.

Opbrengst 2023: ruim drie ton

De zeventiende editie van de Ride for the Roses heeft dit jaar meer dan 300.000 gulden opgeleverd. “Dat is wel de ondergrens”, zegt Martina. In de piekjaren, met soms 10.000 deelnemers kon dat bedrag oplopen tot vijf, zes ton.

Van het totaal aan fondswerving gaat ‘een kleine honderdduizend gulden’ op aan organisatiekosten.

Het evenement ging in 2021 en 2022 niet door vanwege de coronamaatregelen. Het bedrag op de bankrekening van de stichting was daardoor behoorlijk geslonken.

Toch konden dit jaar maximaal 6.000 mensen inschrijven voor de ‘ride, swim en walk’.

Op verzamelpunt Mambo Beach Boulevard was minder ruimte en de organisatie moest na twee jaar weer op gang komen. “Veiligheid van de deelnemers staat altijd voorop”, benadrukt Martina.

Bron: NTR/CaribischNetwerk