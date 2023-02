NTR | Spoedcursus tumba-muziek: Dit zijn de 4 lessen voor prinses Amalia

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima i prinses Amalia zijn op Curaçao. Vrijdagavond wordt er een speciale tumba-avond voor hen georganiseerd op het Brionplein.

Het bezoek van de koninklijke familie valt dan ook midden in het carnavalsseizoen. Voor Caribisch Netwerk reden genoeg om prinses Amalia voor te bereiden op de populairste muziek van het eiland, met een spoedcursus van Oko Dap.

Dap is de schrijver en componist van de tumba ‘Kaminda tin huma, tin kandela’ (waar rook is, is vuur) waarmee zanger Raey Lauffer afgelopen weekend tumba-koning 2023 is geworden.

“Deze tumba gaat over een vulkanische carnavalsfantasie”, vertelt Dap. “Uit deze vulkaan komt alleen positief, vloeibaar gesteente en gas. Denk aan vrede onder elkaar, diversiteit van culturele uitingen, bescherming van gewoontes en waardering voor de kunst. De compositie heeft alle kenmerken van een goede tumba.”

Les 1: Een tumba is altijd vrolijk! De compositie van een tumba is gebonden aan verschillende regels. Maar het belangrijkste is dat het een vrolijk nummer is, met een positieve boodschap en een passende tekst in de sfeer van carnaval.

Les 2: Het ritme is ideaal om de carnavalsroute op te lopen Welk ritme dat precies is, begrijpen alleen doorgewinterde muzikanten. Het is een 6/8 maat waarbij je het gevoel krijgt van een driekwartsmaat en een tweekwartsmaat die tegelijkertijd worden gespeeld.

Les 3: Een samenspel tussen zanger en achtergrondkoor De tekst volgt het ritme van de muziek. Vaak is er een refrein met vraag en antwoord. De zanger stelt een vraag, het achtergrondkoor geeft antwoord. En dat spel herhaalt zich steeds weer. Een ‘sfeervol intermezzo’ zweept het publiek op dat dan ‘helemaal uit zijn dak gaat’.

Les 4: Je hoort veel instrumenten De trompettisten en trombonespelers kun je niet missen. Soms hoor je ook een baritonsaxofoon, een basgitaar en piano. Dan is er de ritmesectie met slaginstrumenten zoals timbales, conga en koebellen. En natuurlijk de wiri; een lokaal instrument waar de muzikant met een staafje op een stuk ijzer slaat.

Zoon van een legendarische tumba-koning

Milangelo ‘Oko’ Dap is de zoon van de legendarische tumba-koning, zanger en componist Anselmus ‘Boy’ Dap die in 2021 is overleden. Boy Dap won het festival tien keer in de periode van 1971 tot en met 1997 en werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Zoon Oko heeft de muziek en tekst geschreven van vier winnende tumba’s (2007, 2009, 2013 en 2023). Oko Dap is politieagent bij het Korps Politie Curaçao en componeert in zijn vrije tijd muziek.

Dit is de winnende tumba van 2023:

Bron: NTR/CaribischNetwerk