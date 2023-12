PBC | Kersttoespraak gouverneur Curaçao benadrukt diversiteit en verbondenheid

Op Curaçao zijn binnen twee jaar op drie locaties padel-banen gebouwd. De zes banen zijn altijd bezet. De drie pioniers willen uitbreiden, maar zijn voorzichtig want meer concurrenten liggen op de loer.

Yared Tyrol (22) runt sinds augustus dit jaar Just Padel in uitgaanscentrum Saliña. Hij leerde de sport kennen toen hij tijdens zijn studie in de Verenigde Staten even terug was op Curaçao. “Ik zag direct dat er een tekort aan banen was.”

Met steun van zijn familie, een eigen spaarpotje én een lening van de bank, liggen er in korte tijd twee padel-banen en een mini-voetbalveld met kunstgras, een winkelruimte en een overdekt terras. “Ik heb veel zelf gedaan en geïnvesteerd en ben nog jong. Dat vond de bank prachtig.”

Meer concurrentie

Yared huurt een terrein dat al jaren braak ligt. Hier speelde hij vroeger in het pretpark bij het landhuis. Hij wil meer banen, maar niet te snel. “Ik zie dat er meer concurrentie aankomt en te veel banen is ook niet goed. Dan heb ik liever twee banen die altijd bezet zijn.”

Tim Koch (34) van Padel Curaçao durft een extra investering al wel aan. Hij was in februari 2021 de eerste met een baan binnen in een loods en een buitenbaan op Scherpenheuvel. Daar komt binnenkort nog een buitenbaan bij die overdekt is. “Hoe meer mensen kunnen spelen, hoe beter het is voor de sport.”

De Curaçaose jeugd heeft padel nog niet massaal ontdekt. Tim hoopt dat jongeren via hun ouders enthousiast raken. Hij wil de sport echt naar een hoger niveau brengen. “Ik denk aan een landelijke competitie en ranking. Dan kunnen Curaçaose spelers zich kwalificeren voor toernooien in bijvoorbeeld Panama en Colombia.”

Tim is zelf een fanatiek padel-speler en geeft ook les. “Veel meer actie dan bijvoorbeeld tennis”, vindt hij. “Dat komt door de glazen wanden die meedoen. Een volley of smash is niet direct een punt.”

Ruimte om te groeien

Ook bij Utlimate Padel aan de Santa Rosaweg zijn beide banen tussen vijf uur ’s middags en elf uur ’s avonds bezet en in de ochtenduren tijdens lessen. Fabio Lira Do Estreito schat dat honderd tot honderdvijftig spelers gebruik maken van de twee buitenbanen. Een vergelijkbaar aantal als bij de andere twee locaties.

Fabio speelde anderhalf jaar geleden voor het eerst een potje padel met vrienden en was meteen verkocht. “We wilden vaker spelen, maar er waren niet genoeg banen. De sport is in opkomst, wereldwijd en op Curaçao. Daarom zijn we voor onszelf begonnen.”

Het terrein aan de Santa Rosaweg is perfect voor de eerste twee padel-banen van Ultimate Padel. Bovendien is er ruimte genoeg om uit te breiden. “De club kan hier groeien”, zegt Fabio. “Dat is de belangrijkste reden dat we voor deze locatie hebben gekozen.”

Bron: NTR/CaribischNetwerk