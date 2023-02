NTR | Ongedocumenteerd op Curaçao: Wat als jouw kind nu medische hulp nodig heeft?

Als baby Denise thuis in haar bedje ligt te trillen en schokken, brengen haar ouders haar naar de spoedeisende hulp van het Curaçao Medical Center (CMC). De baby is niet verzekerd. Wat nu?

De baby blijkt een tekort aan calcium te hebben. Ze moet voorlopig twee keer per week bloedonderzoek doen. Alleen, baby Denise is niet ingeschreven in het bevolkingsregister en ze heeft ook geen zorgverzekering.

Het ziekenhuis verwijst Denise en haar ouders door naar Salú pa Tur. “Zo’n bloedonderzoek kost ongeveer 25 gulden per keer”, vertelt Bas Voorbrood. Hij is gepensioneerd kinderarts en is een van de vrijwilligers van de stichting die gratis zorg biedt aan ongedocumenteerde migranten op Curaçao.

“Dat geld hebben de ouders niet. Ja, dan moet je wat. Hun kind kan doodgaan als het calciumgehalte te laag of veel te hoog is.” De zorgkosten maar niet betalen, is geen optie. Dus gaat Voorbrood op zoek naar ‘een potje geld’.

Maar liefst 900 kinderen onder de achttien jaar heeft Salú pa Tur sinds 2019 medische hulp geboden. Ongeveer een derde komt terecht bij de kinderarts.

Geldpotjes raken op

Doordat er eerst naar geld moet worden gezocht, duurt het vaak langer voordat de kinderen geholpen zijn, ziet de stichting.

Ook de geldpotjes waaruit de stichting de zorg kan vergoeden hebben een bodem. En die komt langzaam maar zeker in zicht, waarschuwt oprichter en medisch adviseur Elisa Janszen.

Dat komt ook doordat het vaker gaat om zeer ernstige gevallen. “Mensen hebben dan echt hele intensieve zorg nodig en die kunnen we soms niet leveren.”

Kindje Gabriel heeft 8.000 euro nodig Gabriel is pas zes maanden als kinderarts Voorbrood hem voor het eerst ziet. Hij drinkt niet goed. Uiteindelijk belandt de kleine Gabriel zelfs in het ziekenhuis met een luchtweginfectie, braken en diarree. Na vijf dagen opname en onderzoek van bloed, hart en nieren is zijn conditie weer redelijk. Maar nu is hij anderhalf en heeft het gewicht van een kind van een jaar; kan niet zelf rechtop gaan zitten en kruipt niet. Vermoedelijk is een aangeboren afwijking de oorzaak. Dat kan worden vastgesteld met een chromosomenonderzoek. “Het onderzoek kost 8.000 euro”, aldus Voorbrood. “Daar moeten we weer een potje voor vinden.”

Elke maand 90 nieuwe patiënten

Hoeveel ongedocumenteerde migranten er op Curaçao zijn, is niet bekend. Bij Fundashon Salú pa Tur is het ook gissen naar het aantal. Maar artsen en verpleging zien elke maand weer zo’n negentig nieuwe patiënten.

“We vergoeden al alleen wat echt noodzakelijk is, maar we moeten steeds selectiever zijn in wat we betalen”, aldus Janszen. “Het potje geld dat we hebben moeten we over meer mensen verdelen. Als het kan, krijgen kinderen wel altijd voorrang. We hebben vooral te weinig geld voor aanvullend onderzoek.”

Situatie migrantenkinderen ‘uiterst zorgelijk’

Onderzoekers van de Universiteit Leiden en de University of Curaçao waarschuwen al in 2021 dat de situatie voor verschillende migrantenkinderen ‘uiterst zorgelijk is’. Het gaat vooral om Venezolaanse migranten.

Volgens de onderzoekers is er ‘op basis van het huidige vreemdelingenrecht van Curaçao nauwelijks kans voor deze kinderen om hun verblijf te legaliseren’. Het gevolg is dat ze dus niet verzekerd kunnen worden, maar bijvoorbeeld vaak ook niet naar school gaan.

Wat doet de Curaçaose politiek? Het kabinet-Pisas overweegt kinderen van ongedocumenteerde migranten een verblijfsvergunning toe te kennen. Dat zou zeker een verbetering zijn, denkt Voorbrood. “Als dat betekent dat zij het recht hebben zich te verzekeren via de Sociale Verzekeringsbank.” Vorig jaar was Curaçao weer op een mensenrechtenconferentie van de Verenigde Naties. Minister van Justitie Shalten Hato (MFK) zei in Genève dat kinderen die op het eiland geboren zijn een verblijfsvergunning kunnen krijgen. “Ook al is er geen verzoek ingediend bij de geboorte.” Het is onduidelijk voor welke groep kinderen de verblijfsstatus zou gelden en vanaf wanneer.

*De namen Denise en Gabriel zijn niet de echte namen van de twee kinderen die in dit artikel worden genoemd.

Bron: NTR/CaribischNetwerk