Extra | Journaal 3 juni 2024

Oscar van Dam

Het Curaçaose politiekorps zal niet rusten voor de moord op adjudant van de Koninklijke Marechaussee, Toon Brood, is opgelost. Dat heeft woordvoerder Maurits Rosalina dit weekend laten weten.

Vrijdagnacht kort voor middernacht werd de 49-jarige Brood in zijn eigen huis doodgeschoten.

De moord heeft flink veel losgemaakt op Curaçao, maar ook in Nederland. Brood was een zeer gewaardeerde collega. De moord is ongekend gewelddadig.

Reigerweg

Op vrijdag rond 23.43 uur ontving de politiecentrale op Curaçao een melding dat buurtbewoners aan de Reigerweg een vrouw om hulp hoorden roepen. Onmiddellijk werd een politie-eenheid naar de locatie gestuurd.

Uit onderzoek is gebleken dat Toon Brood, een grote gespierde man met een flinke baard, met zijn partner op het balkon aan de achterkant van hun huis zat toen ze een geluid hoorden. Toon stond op om te kijken wat er aan de hand was en even later hoorde de vrouw een schot.

Daarna kwamen drie deels gemaskerde en gewapende mannen naar binnen en hebben de vrouw bedreigd. Ze hebben geld en autosleutels afhandig gemaakt en nog een deel van het huis onderzocht. Daarna zijn ze er vandoor gegaan met de auto van het paar.

Brood was op slag dood. Ambulancepersoneel kon niets meer voor hem doen. Zaterdagochtend werd er een drukbezochte persconferentie gehouden, waarbij het hoofd van de politie, Raymond Ellis, en hoofdofficier van Justitie Heiko de Jong sprak.

Camerabeelden

De gestolen auto is inmiddels terecht. Maar de politie roept alle inwoners die beschikken over camerabeelden in het gebied tussen de Reigerweg en de wijk Vetter op om de beelden van hun camera’s te controleren van vrijdagavond tussen 23.30 uur en zaterdagochtend voor mogelijke beelden van de verdachten en het voertuig.

Het gaat om een oranje Chevrolet Beat met kenteken B 36-0. Ook is een oproep gedaan aan de drie daders om zich te melden bij een politiebureau.

De politie beschouwt deze zaak als zeer ernstig en brutaal. De laatste zaak van deze aard vond plaats in mei 2019, zo stelde de politie. Ellis benadrukte: “Dergelijke zaken kunnen niet worden toegestaan of getolereerd in onze gemeenschap, tegen geen enkele burger.”

De woordvoerder van de Korps Politie Curaçao, Maurits Rosalina, heeft later in het weekend een beroep gedaan op de drie verdachten die zijn betrokken bij de gewelddadige overval met fatale afloop om zich aan te geven bij elk politiebureau.

Oproep tot aangifte

“Deze daad heeft het hele Nederlandse koninkrijk geschokt. Een oproep aan u, uw familie en de ouders van degenen die deze daad hebben gepleegd om met hen te praten en hen aan te moedigen zichzelf vandaag nog aan te geven. Het Korps Politie Curaçao garandeert dat wanneer u zich overgeeft, u een eerlijk strafproces zult krijgen.”

De politiekorps zal niet rusten en dag en nacht werken om deze zaak op te lossen, benadrukte Rosalina nog.

Geschokte ministers

De Nederlandse demissionair defensieminister Kajsa Ollongren is “aangedaan” door het bericht, schreef ze op X. “Mijn gedachten gaan uit naar zijn dierbaren en collega’s.”

Demissionair minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid sprak op X van “een intens heftig” bericht. “Mijn gedachten zijn bij zijn naasten.”

De Curaçaose minister van Justitie Shalten Hato schreef op sociale media ‘geschokt’ te zijn door de moord. Volgens hem zal Justitie al het mogelijke doen om de zaak op te lossen. “Justitie zal met harde hand optreden tegen de daders.”

Illegale vuurwapens

Toon Brood was sinds juli 2022 werkzaam op Curaçao op de luchthaven. Hij was tweede teamleider Plan Versterking Grenstoezicht Curaçao en volgens een bericht van de Vertegenwoordiging ‘zeer begaan met zijn werk’.

Hoofdofficier Heiko de Jong noemde het een vreselijk incident. “Het laat weer zien dat we een groot probleem hebben met illegale vuurwapens, daar wordt al hard aan gewerkt. Misschien dat dit incident ertoe leidt dat we het nog serieuzer kunnen aanpakken en ook de straffen voor illegaal wapenbezit kunnen worden verhoogd.”

Hij hoopt dat zijn oproep ook gehoord zal worden door het parlement. Volgens De Jong wordt er hard gewerkt om meer mensen van straat te halen. In het verleden werden inleveracties georganiseerd. Dat zou volgens hem opnieuw kunnen helpen, aldus De Jong.

Bron: NTR/CaribischNetwerk