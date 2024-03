CC | Marnix College and Albert Schweitzerschool pioneering as the first ‘language friendly schools’ in Curaçao

In het kader van internationale vrouwendag werd op Bonaire een conferentie gehouden met als thema een gebalanceerde levensstijl.

“Ook al is Bonaire een eiland waar alles op een rustiger tempo gaat, toch hebben vrouwen veel verschillende rollen en verantwoordelijkheden”, zegt Suliën Zimmerman.

Zimmerman is van Fundashon E Miho Solushon, een van de organisatoren van de avond. “We zijn als vrouwen vaak met zoveel dingen tegelijk bezig, dat we onszelf vergeten. Daarom is het zo belangrijk om hierbij stil te staan.”

“Heel eerlijk gezegd kan ik zelf soms ook niet altijd de tijd vinden om weer tot mezelf te komen”, geeft Zimmerman toe. “Op sommige dagen ben ik zo op, dat ik op de bank in slaap val. Dus ik ben hier ook nog om te leren.”

Tekst gaat door onder video

Balans houden voor veel vrouwen lastig

“Het is heel belangrijk om stil te staan bij de balans in je leven. Voor mij en voor heel veel vrouwen denk ik wel”, zegt bezoeker Madelein. “Mijn struikelblok is dat ik het moeilijk vind om nee te zeggen. Ik merkte dat dat invloed had op mijn gezondheid en mijn familie. Daarom ben ik het rustiger aan gaan doen. Ik zet mezelf nu op een.”

“Het idee van het rustige island life is er niet meer”, zegt bezoeker Tamara. “Zonder een bepaald salaris, wordt het leven erg moeilijk, dus iedereen werkt en zoveel mogelijk. Daarnaast nemen huishoudelijke taken en sportactiviteiten van de kinderen ook veel tijd in beslag.”

Daar merkt Tamara ook de gevolgen van. “Als ik geen tijd neem voor mezelf, dan ben ik veel vermoeider, geïrriteerder, minder alert en heb ik over het algemeen gewoon minder plezier in wat ik doe. Aan het einde van de dag heb ik soms niks meer om te geven, omdat ik zo moe ben. Dus balans houden is zeker niet makkelijk.”

“De meerderheid van de vrouwen heeft twee banen”, zegt bezoeker Sharleen. “Of ze besteden zoveel tijd aan het helpen van anderen dat ze zichzelf vergeten.” Dat herkent Sharleen zelf ook. “Mijn struikelblok is dat mijn werk mijn grootste passie is. Ik vind het geweldig om met kinderen te werken. Maar ik moet wel bewust zijn van hoeveel energie ik hierin steek. Ik kan ze niet optimaal helpen, als ik ook niet voor mezelf zorg.”

Tot jezelf komen

Wat doen vrouwen om weer tot zichzelf te komen? “Wat voor mij helpt, is echt even de tijd te nemen om te reflecteren”, zegt Sharleen. “Uit te schrijven wat effect heeft gehad op mij gedurende de dag. Ook denk ik dat het voor iedereen belangrijk is om te kijken hoe ze hun uren besteden. Maar voor vrouwen misschien wel extra. Zij zijn vaak toch het centrum van het gezin.”

“Ik vind het fijn om naar de sportschool te gaan, te koken, een pedicure te nemen en ik ga graag naar het strand”, vertelt Madelein. “Maar ook uitgaan met vriendinnen heb ik weer opgepakt, naar karaoke. Dingen die ik lange tijd al niet had gedaan.”

De conferentie werd georganiseerd door Fundashon E Miho Solushon, Stichting WeConnect en VIBRA.

Bron: NTR/CaribischNetwerk