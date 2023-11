PBC | OM eist zes jaar cel tegen commando Sil A. in wapen- en drugszaak

Ghislain Berends is vroeger lange tijd hevig gepest op school. Samen met de stichting Children Welfare Foundation (CWF) probeert hij nu een verschil te maken voor kinderen op het eiland met de campagne No Mishi, Afblijven.

De campagne moet zowel kinderen als volwassenen bewustmaken dat je er niet alleen voor staat als je gepest wordt. “Er is verschillende soorten hulp beschikbaar, alleen niet iedereen weet waar ze hiervoor terecht kunnen.”

“Het is begonnen toen ik veertien was. Ik woonde toen in Zwitserland, daar ben ik lange tijd gepest op school, elke dag. Dat heeft mentaal een heel grote impact op mij had gehad. Op een gegeven moment ben ik het dak van mijn ouders opgeklommen, niet omdat ik wilde springen, maar ik dacht; ik kan gewoon niet meer.”

Op school gaan zijn cijfers omlaag en durft hij niemand te vertellen dat hij gepest wordt. “Ik had niemand waarmee ik kon praten. Tenminste ik durfde het niet om er met iemand over te praten. Ik heb mijn moeder dit jaar, dus meer dan 30 jaar later, nu pas verteld wat er precies gebeurd is.”

De pesterijen hebben gevolgen voor het leven, zegt hij. “Ik ben van nature een mentaal sterk mens. Dus ik heb dat wel overleefd, maar over al die jaren heen heb ik wel schade opgelopen natuurlijk.”

Van oost naar west

Berends, zoon van de oprichter van CWF, heeft in de loop der jaren al vele uitzonderlijke sportprestaties op zijn naam gezet. “Tijdens mijn Ghislain’s Christoffel Climb, (toen hij de Christoffelberg 52 keer in 2021 heeft beklommen om geld in te zamelen voor het Ronald McDonaldhuis, red.) heb ik besloten dat ik iets met mijn pestverleden wilde gaan doen door van het oostelijkste puntje van Oostpunt naar het westelijkste punt op Westpunt te rennen. Dat is zo’n 80 kilometer.”

In oktober heeft hij de ultrarun gedaan om geld in te zamelen voor alle andere activiteiten van de stichting voor de campagne No Mishi.

Voor zijn startpunt, moest hij toestemming krijgen van de landeigenaar van Oostpunt. “Ik heb voor deze locatie gekozen omdat deze plek de eenzaamheid en de isolatie symboliseert, iets waar de slachtoffers ook doorheen gaan wanneer ze gepest worden en niet weten hoe ze verder moeten.”

‘Praat erover’

Het doel van Berends is dat mensen bewust worden waar ze terecht kunnen met hun verhaal. “Voor mij is het heel belangrijk dat kinderen, maar ook volwassenen weten waar ze terecht kunnen. Dat ze niet alleen zijn, dat er mensen zijn met wie ze hierover kunnen praten en dat ze zich niet moeten schamen. Want ik heb mij toen wel geschaamd. Ik durfde er niet over te praten. Ik wilde niet als zwakkeling worden afgestempeld.”

Aan het einde van zijn run, heeft Berend symbolisch het meldpunt Pesten gebeld van de overheid. “Er werd opgenomen en ik heb toen gezegd: mijn naam is Ghislain Berends. Ik ben een slachtoffer.. kun je mij helpen?”

Zoek je hulp of iemand om mee te praten? Bel de afdeling begeleiding via 673757.

Bron: NTR/CaribischNetwerk