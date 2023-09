NTR | Gaat Nederland 30.000 Caribische pensioenen redden?

Zo’n 30.000 mensen dreigen bijna al hun pensioen kwijt te raken nadat er meer dan een miljard Antilliaanse gulden verdwenen is bij verzekeringsbedrijf Ennia. Om de pensioenen te redden wil Nederland zo’n 600 miljoen euro lenen aan Curaçao en Sint-Maarten. Maar gaat dat ook gebeuren?

Het tv-programma Nieuwsuur (NTR/NOS) besteedt in een uitzending aandacht hieraan. Ennia is de grootste verzekeraar van de eilanden, waar vooral mensen uit de middenklasse voor hun pensioen sparen. Onder de ogen van de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten wist eigenaar Hushang Ansary en andere betrokkenen zo’n driekwart van Ennia’s vermogen weg te trekken.

Demissionair staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties) vreest voor ‘grote sociale en economische gevolgen’, schrijft ze aan de Tweede Kamer. De Nederlandse ministerraad is vorige week akkoord gegaan met de deal om Ennia te gaan herfinancieren. Het Nederlandse parlement bepaalt uiteindelijk of deze lening er daadwerkelijk komt en onder welke voorwaarden.

Het College Financieel Toezicht (Cft) raadt de lening af, meldt het FD. Curaçao en Sint-Maarten moeten al honderden miljoenen aan corona-leningen terugbetalen aan Nederland. Met nog een lening van 600 miljoen, zouden de schulden veel te groot voor ze zou worden.

Bij de grootste verzekeraar van de Caraïbische eilanden, Ennia, is door fraude en wanbeleid een gat ontstaan van 600 miljoen euro. De Nederlandse staat wil dat gat dichten om de pensioenen van mensen op de eilanden te redden. pic.twitter.com/dyKBHkHRu6 — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) September 7, 2023

Miljardair Hushang Ansary is niet strafrechtelijk vervolgd. Wel is hij in een civiele zaak die de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten aanspande, veroordeeld om zo’n miljard Antilliaanse guldens (zo’n 520 miljoen euro) terug te betalen. Op 12 september volgt een nieuwe uitspraak, omdat hij in hoger beroep is gegaan.

Kamervragen

De VVD en SP hadden in 2016 Kamervragen gesteld over het ‘leegtrekken’ van Ennia en de eventuele gevolgen voor Nederland. “Als er daar een financiële puinhoop is, dan komt die rekening altijd voor Nederland. Daar pas ik voor”, reageerde toenmalig Kamerlid André Bosman namens de VVD.

De SP wilde dat Nederland ging ingrijpen in de autonome landen door zelf toezicht te houden op de financiële sector en een onderzoek te starten. “De centrale bank van Curaçao en Sint-Maarten functioneert niet en heeft nooit gefunctioneerd”, aldus toenmalig SP-Kamerlid Ronald van Raak.

Bron: NTR/CaribischNetwerk

Naschrift KKC

Klik hier voor het document als uw browser het onderstaand Scribd document over het vonnis inzake Ennia eigenaar Hushang Ansary c.s. niet kan lezen of downloaden.

Klik hier voor het document als uw browser het onderstaand Scribd document over het Evonnis inzake Ennia accountants Victor Bergisch en Eric Vesseur niet kan lezen of downloaden.

2021 11 29 – VONNIS Ennia Hushang Ansary Nina Ansary Abdallah Andraous Ralph Palm Gijsbert Van Doorn Parman… by Knipselkrant Curacao on Scribd

2022 01 21 – VONNIS Ennia Accountants Victor Bergisch en Eric Vesseur ECLI_NL_TACAKN_2022_1 by Knipselkrant Curacao on Scribd