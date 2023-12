ParadiseFM | Zorgen om conflict tussen Venezuela en Guyana

Vanaf 12 december is online een indrukwekkende documentaireserie te zien over de 15-jarige Caribische jongen Kerwin, die in 1983 in Amsterdam werd vermoord vanwege zijn huidskleur. Het leidde tot felle protesten in Nederland.

Kerwin Duinmeijer, wiens echte naam Kerwin Lucas is, werd hierdoor ongewild het icoon van racistisch geweld. De serie KERWIN (NTR) is een gedetailleerde reconstructie van een gruwelijke moord en de gigantische impact van zijn dood op velen. Purly Lucas blikt 40 jaar na dato terug op de moord op zijn broer Kerwin.

De broer neemt je mee naar zijn vroege jeugd en het moment dat hij samen met zijn grote broer en hun moeder vanuit Curaçao naar Amsterdam verhuisden. Hier raakte Kerwin innig bevriend met buurjongen Eric Duinmeijer. Kerwin bracht veel tijd door bij de familie Duinmeijer.

Purly bezoekt zijn vader op Curaçao, die nooit eerder met hem over het grote verlies van zijn zoon heeft gesproken. En hij keert terug naar het huis en de tuin van de familie Duinmeijer, waar de deuren altijd voor de broers openstonden.

In KERWIN wordt ook gesproken met vrienden van Kerwin, oud-politierechercheurs en de ambulancebroeder die Kerwin meenam naar het ziekenhuis. Door deze gesprekken en de unieke privé-filmbeelden uit het archief van de familie Duinmeijer, krijg je als kijker een goed beeld van de vrolijke, onbevangen, stoere Kerwin en van het Amsterdam in de jaren 80.

De vriendschap van twee tieners, de moord, de mediastorm, racisme, de felle protesten en de rechtszaak. Na 40 jaar blijkt het verhaal van Kerwin nog steeds een urgent verhaal.

Vanaf 12 december te zien via NPO Start.

Aflevering 1: Broederliefde

In het eerste deel van KERWIN zien we hoe hij opgroeide in Curaçao en met zijn moeder, broer en zus naar Nederland vertrok. In een onrustige periode waarin extreemrechts in de samenleving opkwam, leerde de familie Lucas in Amsterdam de familie Duinmeijer kennen.

Aflevering 2: De Fatale Nacht

Wat is er in die fatale nacht precies gebeurd? Aan het woord zijn onder andere een taxichauffeur die de gewonde Kerwin aan zag komen rennen op de Dam, de ambulancebroeder die Kerwin meenam naar het ziekenhuis en twee oud-politierechercheurs van bureau Warmoesstraat.

Aflevering 3: Black is Beauty

De grote herdenking. Een terugblik op de hevige reacties en demonstraties in de samenleving die volgden op de moord van Kerwin. Hij werd ongewild het symbool van racistisch geweld en zijn verhaal is 40 jaar later helaas nog steeds actueel.

