Democracy now! | Thursday, February 15, 2024

Of je nou lang of kort op Curaçao hebt gewoond, de meeste mensen denken met weemoed terug aan de periode dat ze op ‘dushi Kòrsou’ verbleven: de mooie stranden, het buitenleven, de heerlijke Curaçaose keuken en de warme Caribische zon. Zeker als de temperaturen in Nederland dalen tot het vriespunt.



Om toch nog een beetje mee te kunnen genieten en herinneringen op te halen aan hun geliefde eiland, volgen ruim 36 duizend mensen de Facebookgroep: ‘You Know You’ve Live in Curaçao if…’. In deze groep worden foto’s en herinneringen gedeeld door mensen die op het eiland hebben gewoond en door mensen die nog op het eiland verblijven. Wie deze groep volgt, kent ook de Bario Challenge van Christopher Massur.

Positief daglicht

Al acht jaar lang post Christopher, die eigenlijk Christel Monsanto heet, foto’s van (land)huizen, stilstaande objecten die ze tegenkomt in de wijk, muurschilderingen of andere kunst, met de vraag waar de foto genomen is. En dit doet zij niet zomaar: ‘Mijn missie is om Curaçao in een positief daglicht te zetten’.

Tekst gaat door onder video

Elke werkdag, het hele jaar door, met uitzondering van de feestdagen, post Christel foto’s van bijzondere dingen die ze tegenkomt wanneer ze over het eiland rijdt. Dat zijn zo’n 250 foto’s per jaar. En dat doet ze sinds 2015. “In die tijd was mijn man net overleden. Een vriendin van mij had al een ‘challenge’ in de ‘mondi’ (struiken) waarbij je natuurfoto’s moest maken van dieren. Maar daar ben ik niet goed in, dus heb ik gekozen voor stilstaande beelden zoals huizen, hekken of brievenbussen die anders zijn. Maar positief.”

Dit doet zij niet alleen. Sinds een jaar of vijf wordt zij vergezeld door Marion van der Burgh die tevens fungeert als haar chauffeuse. “Christel heeft altijd een heel lijstje. Ik rij haar dan en dan gaan we naar die plekken toe”, vertelt Marion. “Ik ben de durfal van ons tweeën, dus soms rijen we gewoon door een willekeurige wijk en komen we een klein straatje tegen waar Christel niet in durft, maar dan ga ik toch en komen we hele mooie bankjes of uitzichten tegen.”

Toekomst

Hoelang ze hier nog mee door gaan, weten ze niet. Christel: “De spoeling wordt na acht jaar, en 2000 bario challenges, wel een beetje dun. Ik probeer nu ook ander soort foto’s te maken, zoals foto’s van architectuur. Ik heb hierin ook veel moderne gebouwen opgenomen, maar daar is niet iedereen het mee eens, ik krijg daar nog wel eens kritiek op.”

Ook hierin zit een missie in verscholen. “Ik vind dat je niet zomaar bestaande gebouwen moet veranderen of aanbouwen. Wat architectonisch goed is moet je niet veranderen. Maar dat doet men wel. Ik zeg daar niks over, maar probeer het met beelden te laten zien.”

Bron: NTR/CaribischNetwerk