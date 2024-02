Extra | Journaal 23 februari 2024

Welk land binnen ons Koninkrijk draait als eerste op 70 procent groene energie? Curaçao belooft die strijd te gaan winnen in 2030.

Zes ministers en verschillende parlementsleden heffen een glas champagne. De bouw van een nieuw windmolenpark op Koraal Tabak is begonnen. Met de nieuwe windmolens moet het voor het eiland mogelijk zijn om tegen 2030 minimaal 70 procent energieopwekking uit duurzame bronnen te hebben. Althans, op dagen waarop er genoeg wind is.

Daarmee zou Curaçao het eerste land in het Koninkrijk der Nederlanden zijn. Dit dappere streven wordt bekend gemaakt door elektriciteit- en waterbedrijf Aqualectra.

Samen met NuCapital Aspiravi is er begonnen met de werkzaamheden voor de bouw van vijf windmolens, die aan het Aqualectra-netwerk worden aangesloten als ze het zover is. Lokale banken en investeerders zorgen voor het resterende kapitaal.

Verminderen van brandstofimport

“Meer duurzame energie draagt bij aan het verlagen van de elektriciteitsprijzen, het verminderen van onze brandstofimport, het verminderen van onze uitstoot van broeikasgassen en het verbeteren van onze betalingsbalans”, zo legt Aqualectra uit.

Of dit ook uitkomt is te hopen voor het eiland. Maar of het realistisch is, is de vraag.

Curaçao wil groene energie exporteren

Een helemaal groen Curaçao is nog een verre droom, zo zeggen alle betrokkenen. Maar het eiland heeft verschillende ambities als het gaat om groene energie.

In januari 2021 was bijvoorbeeld het streven om over tien jaar Curaçao een toonaangevende rol te laten spelen op het gebied van duurzame energie. Over twintig jaar wil het eiland een belangrijke exporteur zijn van hernieuwbare energie in het Caribisch gebied.

Om deze ambitie te realiseren is er in dat jaar een Living Lab opgericht, waarin de overheid van Curaçao, TNO en de University of Curaçao (UoC) samenwerken met Nederlandse en Curaçaose bedrijven. Daarna kwamen er plannen voor hydro-energie en het omzetten van energie in waterstof.

Windmolens op zee

Curaçao heeft daarover met demissionair minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) een akkoord gesloten vorig jaar. Want juist met die windmolens op zee zou er onder meer groene waterstof kunnen worden geproduceerd voor de export. Daarmee zou het eiland ook geld kunnen gaan verdienen.

Het Nederlandse bedrijf Fugro doet momenteel geofysisch onderzoek naar de zeebodem rond Curaçao. De bodemonderzoeker kreeg in juli vorig jaar opdracht van de overheid om naar de meest geschikte locatie voor een drijvend windturbinepark te zoeken.

Bron: NTR/CaribischNetwerk