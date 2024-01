PBC | Curaçaose denktank peilt publieke mening over klimaat en raffinaderij

“Wat Curaçao nodig heeft is goede manpower planners voor de gezondheidszorg,” zegt dat bekende arts Izzy Gerstenbluth. De arts is een uitgesproken figuur. Oogt als een hippie. Heeft lol in z’n werk. Maar hij is ook realistisch.

Als we hem vragen hoe je er als eiland voor zorgt dat Caribische studenten uit de gezondheidssector, als ze klaar zij met hun opleiding in Nederland, weer terug gaan, gaat hij terug naar het begin. “Je moet eerst weten wat de behoefte is op het eiland. Je moet eerste data hebben mensen die dat kunnen vergaren en analyseren en vertalen naar de overheid en dan heb je een overheid nodig die beleid ontwikkeld.”

Gerstenbluth zet daar vraagtekens bij Caribische professionals die het belangrijk vinden om zichzelf, na de basisstudie, verder te specialiseren. “Ze gaan zelfs super-specialiseren.” De eilanden hebben volgens de arts juist vooral behoefte aan generalisten.

“Vroeger hadden we één algemeen chirurg die deed ook vaatchirurgie en kinderchirurgie omdat het niet anders kon. Nu heb je een kinderchirurg nodig maar die kan dan alleen zijn specialisme. Dus heb je nog een specialist nodig voor andere aandoeningen. We kunnen dat niet betalen. Voor kleine landen moet je generalisten nodig. Geen super-specialisten.”

Passie voor het vak

Veel studenten gaan niet terug omdat het salaris minder zou zijn dan wat ze in Nederland kunnen verdienen. Dat is volgens Gerstenbluth niet waar. “Als beginnende specialist verdien je op Curaçao volgens mij meer dan hier in Nederland.” Het probleem zit volgens de arts op het eiland. “Er zijn genoeg mensen die willen komen maar die krijgen geen antwoord op hun mails en dan blijven ze in Nederland.”

Voor Caribische studenten die twijfelen of ze terug moeten heeft Gerstenbluth een advies: “Blijf knokken maar doe ook wat je leuk vindt,” zegt hij met een twinkeling in zijn ogen. “Ga niet iets doen om meer geld te verdienen of whatever. Als je ergens goed in wil zijn, dan moet je er passie voor hebben.”

Hij praat uit eigen ervaring. “Ik heb zelf ook frustraties gehad op Curaçao, maar wat mij heeft geholpen is dat ik kan lachen en dat ik mezelf niet serieus neem… Als je dat niet kunt, dan moet je niet terug komen.”

We spraken studenten en professionals tijdens het CARE Caribbean event van WeConnect en Asosiashon Mediko di Antias AMA

Herinvoering van ministersplaatsen voor Caribische medische studenten

Medische studenten van de eilanden zijn over het algemeen voorstander van de herinvoering van ministersplaatsen. Deze boden aan tien studenten van de eilanden de mogelijkheid om in Nederland toegelaten te worden tot een medische opleiding op HBO- of universitair niveau.

In 2017 werden de ministersplaatsen afgeschaft, wat ervoor heeft gezorgd dat minder studenten van de eilanden een medische opleiding volgen.

Naomi Juliana is al afgestudeerd arts. “Ik kon niet gelijk geneeskunde studeren”, zegt Juliana die van Curaçao komt. “Ik hoop dat de ministersplaatsen weer terug komen.” Tumaini Pinedo komt ook van Curaçao en is tweede jaars biomedische wetenschappen in Maastricht. Ze is kritisch. “Soms kunnen ook studenten met een zesje toegelaten worden voor een medische studie,” vindt ze.

Jayrón Heemstadt is van Aruba en werkt als verpleegkundige. Hij is positief over de ministersplaatsen die tijdens zijn studie nog bestonden. “Het heeft mij persoonlijk heel erg goed geholpen.”

Terugkeergarantie

Psychiater Carl Blijd, die werkzaam is op Sint Maarten en in Groningen, trekt het breder. De ministerplaatsen mogen terug komen maar “je zou ook met een soort terugkeergarantie, een regeling moeten inbouwen, zodat de eilanden er wat aan hebben.”

Als we Gerstenbluth vragen of hij vindt dat de ministersplaatsen terug moeten komen zegt hij ‘ja en nee’. ‘Ja’ omdat op de eilanden een gebrek is aan menskracht in de medische sector. ‘Nee’ omdat Gerstenbluth vindt dat eerst helder moet zijn wat er nodig is op de eilanden. “Van een overheid mag je, nee moet je verwachten dat ze weten wat voor mensen er opgeleid moeten worden.”

Gevolmachtigd minister Carlson Manuel van Curaçao wil eerst onderzoeken waarom de ministersplaatsen afgeschaft zijn.“Voor het eiland is het zeker belangrijk.” Zijn collega Ady Thijsen noemt herinvoering van de ministersplaatsen ‘heel belangrijk’. Thijsen voegt er fijntjes aantoe: “Maar wij willen ook de garantie dat de studenten dan terugkomen.”

Bron: NTR/Caribisch Netwerk