Democracy now! | Friday, December 15, 2023

Op 73-jarige leeftijd is donderdagochtend MFK-Statenlid en oud-parlementsvoorzitter Amerigo Thodé op Curaçao overleden. Hij was volgens partijgenoot en minister van Onderwijs Sithree van Heydoorn één van de beste politieke analisten van het eiland.

Thodé was al lange tijd ziek, maar koos ervoor om zolang het nog kon door te gaan met zijn werk in het parlement. Hij werd gezien als een van de meest ervaren Statenleden, dat werd gewaardeerd om zijn dossierkennis.

Thodé kreeg medische behandeling en kreeg daarna problemen met zijn hart. Hij voerde vorige maand nog het woord tijdens een debat met minister Charles Cooper. Eind november werd hij opgenomen in het CMC en raakte korte tijd in coma. Toen hij daaruit kwam, kon hij niet meer terugkeren naar zijn geliefde werk.

Godett en Schotte

Thodé was nooit politiek leider, maar werd wel fractievoorzitter van de grootste partij van Curaçao MFK. Daarvoor stond hij jarenlang Anthony Godett bij. In die periode was Thodé een belangrijke politiek adviseur voor de FOL, toen die partij twintig jaar geleden de grootste van de Nederlandse Antillen was. In 2010 stond Thodé Gerrit Schotte bij toen zijn MFK bij de verkiezingen van 2010 een grote politieke speler werd.

Minister was Thodé nooit. Wel werd hij tijdens twee politieke periodes (in 2012 en 2017) twee keer korte tijd parlementsvoorzitter. In 2021 werd hij fractieleider voor de partij. Thodé was de derde fractieleider van de MFK, na oud-premier Schotte en huidige premier Pisas.

MFK-Statenlid Ramon Yung legde donderdagochtend uit dat de partij hem vooral niet kon missen in de Staten. “Thodé was erg van de dossiers. Hij kon iedereen inleiden en begeleiden in het reilen en zeilen van het parlement. Hij wist alles van het werk. De MFK-fractie kreeg in 2021 vijf nieuwkomers, daarbij was de hulp van Thodé gewoon heel noodzakelijk.”

Vasthoudend

Thodé vond het belangrijk dat het politiek spel correct verliep. Behalve een ‘dossiervreter’ kon Thodé ook fel tegen politieke tegenstanders zijn. Hij had een harde debattoon en kon vasthoudend zijn in zijn politieke overtuigingen. Karakteristiek was zijn luide, overslaande stem als hij aan de hand van officiële stukken politieke beslissingen aan de kaak stelde en zijn ongenoegen uitte.

Hij had ook een goed contact met veel Caribische journalisten en schroomde niet op te bellen naar krantenredacties als hij, volgens hem, niet goed geciteerd was.

Eind 2015 werd Thodé vervolgd voor het lekken van een ambtsgeheim. Hij had in 2014 een geluidsopname gemaakt bij een geheim overleg. Partijgenoot George Jamaloodin zou deze geluidsopname later op de radio laten horen. Thodé werd veroordeeld tot een voorwaardelijke boete.

Het tekent zijn vasthoudendheid dat hij de zaak tot aan de Hoge Raad liet komen, waarbij de straf uiteindelijk bleef staan.

Reacties

In de afgelopen weken werd op Curaçao een massale oproep gedaan om voor Thodé te bidden. Hoewel zijn overlijden niet geheel onverwacht kwam, wordt er op Curaçao aangeslagen en uitgebreid gereageerd op zijn dood.

Statenlid Giselle McWilliam, politiek leider van de partij MAN, heeft uitgebreid op haar Facebook-pagina over haar respect voor Thodé geschreven.

Hij zag zich als een ‘meneer’ in de Curaçaose politiek, vanwege zijn senioriteit en vasthoudendheid. En McWilliam schreef op haar Facebookpagina dan ook: Drumi dushi meneer Thodé (rust zacht meneer Thodé)

Bron: NTR/CaribischNetwerk