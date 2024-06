CC | 16 percent of the population without a bank account

Op Curaçao heeft de politie dit weekend nog twee arrestaties verricht, maar zij worden – in tegenstelling tot eerdere berichtgeving – niet in verband gebracht met de dood van een adjudant van de Koninklijke Marechaussee.

Toon Brood (49) werd op vrijdagavond 31 mei doodgeschoten in zijn eigen huis. Drie mannen waren daar binnengedrongen.

Afgelopen vrijdag was al een man aangehouden nadat hij zich zelf had gemeld bij de politie. Zaterdag werd een tweede man gearresteerd; hij wordt verdacht van diefstal van de motorfiets van de Nederlander. Zondagochtend werd een derde man opgepakt. De laatste verdachte was bij zijn aanhouding in het bezit van een vuurwapen. Hij is verdachte in een andere moordzaak.

Vrijdag deed de politie invallen in verschillende huizen op het eiland. Daarbij is onder meer een motorfiets gevonden die toebehoorde aan Brood, en die recentelijk uit zijn huis was gestolen. Dat leidde tot de drie aanhoudingen.

Volgens lokale media gaat het mogelijk om een groep jonge mannen die regelmatig auto-onderdelen stalen.

Schot

Brood werkte op Curaçao in het kader van de versterking van het grenstoezicht op de luchthaven. De politie gaf eerder een persconferentie over de zaak. Daarin werd verteld dat de adjudant op 31 mei ‘s avonds laat met zijn vrouw op het terras van hun huis zat toen ze een geluid hoorden, waarop hij ging kijken en er een schot klonk.

Drie mannen kwamen vervolgens met maskers het huis binnen. Een van hen had een vuurwapen bij zich. De vrouw gaf de mannen geld en autosleutels. De mannen doorzochten het huis en namen de auto mee. Die auto werd eerder al teruggevonden.

Toch geen link met de moord

In een eerdere versie van dit bericht schreven we op basis van lokale media dat de twee arrestaties op zaterdag en zondag te maken hadden met de moord op de Nederlandse adjudant van de marechaussee. Dat klopt niet; een verdachte is opgepakt op verdenking van diefstal van de motorfiets van de Nederlander. De andere verdachte is opgepakt in een andere moordzaak, aldus de politie op Curaçao.

Bron: NOS