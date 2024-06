CC | 16 percent of the population without a bank account

Willemstad – ,,Er is tot nu toe officieel één verdachte aangehouden in het onderzoek naar de moord op adjudant Toon Brood van de Koninklijke Marechaussee (KMar)”, aldus politiewoordvoerder Maurits Rosalina.

Hij bevestigt wel de arrestatie van een tweede man in verband met de diefstal van een motor van het slachtoffer.

F02 KMarDe politie heeft vrijdagavond de 25-jarige man C.C.N. aangehouden op verdenking van betrokkenheid in de moordzaak. Hij is op het politiebureau te Rio Canario gearresteerd na zich te hebben aangemeld.

Verder heeft Rosalina de lippen op elkaar gehouden en geen nadere gegevens verstrekt over de verdachte. Het is niet duidelijk dat hij gehoor gaf aan de oproep van de politie aan de daders om zich op te geven, of dat de invallen en huiszoekingen vrijdagochtend hem hiertoe deden beslissen. De man is voorgeleid aan een hulpofficier van justitie die zijn voorlopige hechtenis heeft bevolen.

De politie heeft in een parallel lopend onderzoek een tweede man aangehouden op verdenking van de diefstal van een motor van de KMar-adjudant. Dit voertuig is op 6 mei gestolen. De eveneens 25-jarige man J.J.J.S. is gearresteerd in een woning in Kirindongo Abou, die grenst met de wijken Vetter en Noord-Zapateer. In dit gebied is ook de auto van het slachtoffer waarin de daders waren gevlucht, op zaterdag 1 juni door de politie aangetroffen.

De politie heeft na de arrestatie van S. een huiszoeking verricht in de woning in Kirindongo Abou. Er is op dit adres een aantal spullen in beslag genomen. Ook deze verdachte is aan een hulpofficier van justitie voorgeleid die zijn voorlopige hechtenis heeft bevolen.

Rosalina benadrukt dat de aanhouding van S. op zaterdag verband houdt met diefstal van de motor van het slachtoffer bijna een maand eerder. ,,Uiteraard moet verder onderzoek aangeven of deze verdachte op de een of andere wijze betrokken zou zijn geweest bij de overval op 31 mei.” Toen drongen drie onbekenden de woning van het KMar-lid binnen en schoten hem dood.

Tot slot heeft de politiewoordvoerder bevestigd dat er een derde aanhouding gisterochtend is verricht, maar dat deze niets van doen heeft met het onderzoek naar de moord op het KMar-lid. Het betreft een geval uit 2023, waar een achttienjarige jongen werd beschoten en later aan zijn verwondingen in het Curaçao Medical Center (CMC) is overleden.

Afscheid

Vandaag wordt er afscheid genomen van Antonius Brood. Er is de mogelijkheid tot afscheid en condoleance bij El Tributo Otrabanda, zaal 2, tussen 9.30 en 10.45 uur. Dat meldt de KMar in een bericht.

Bron: Antilliaans Dagblad