Kansspelautoriteit | Doorzoekingen en inbeslagnames in Velsen en Spanje

Op dinsdag 18 mei vond een internationale actiedag plaats in een onderzoek naar ondermijning. Tijdens de actie werden woningen in Velsen en Spanje doorzocht, waarbij luxe goederen en administratie in beslag zijn genomen. Ook werd er onderzoek gedaan naar twee bedrijven op Curaçao.

Op 18 mei werd de woning van een 56-jarige inwoner van Velsen doorzocht. Hij wordt verdacht van witwassen en het zonder vergunning aanbieden van online kansspelen. Bij de doorzoeking werden twee luxe voertuigen, geld, sieraden en administratie in beslag genomen. Naast de woning in Velsen, werd ook de woning van de verdachte in Spanje doorzocht. Ook hier werd administratie in beslag genomen.

Daarnaast werd er onderzoek gedaan naar twee bedrijven op Curaçao. De Belastingdienst heeft een naheffingsaanslag opgelegd.

Samen tegen ondermijning

In het onderzoek werkten de politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, de FIOD, de Kansspelautoriteit en de gemeente Velsen samen onder de noemer van het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) Noord-Holland. Het RIEC richt zich op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit door informatie, expertise en krachten van verschillende overheidsinstanties te bundelen.

Grenzen onderwereld en bovenwereld vervagen

Bij ondermijnende criminaliteit vervagen de grenzen tussen de onderwereld en de bovenwereld. Criminelen richten voor hun activiteiten bedrijven op, vragen vergunningen aan en huren en kopen panden. Hiervoor hebben ze medewerking nodig van de bovenwereld, zoals makelaars en notarissen. Zo raken deze ‘werelden’ met elkaar verweven en kunnen criminelen druk uitoefenen op de bovenwereld en er misbruik van maken.

De recherche zet het onderzoek voort en sluit aanhoudingen niet uit.

Bron: Kansspelautoriteit