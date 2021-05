NTR | Knops na bezoek Sint-Maarten: ‘er is geen andere weg dan die wij voorstaan’

PHILIPSBURG – Volgens demissionair staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties is de Princess Juliana International Airport het belangrijkste project van de wederopbouw van Sint-Maarten na orkaan Irma in 2017. Den Haag heeft de geldkraan dichtgedraaid omdat het geld hiervoor niet goed besteed zou zijn.

‘‘De regering heeft niet ingegrepen toen er problemen waren met goed bestuur van de luchthaven. Daar hebben we over gesproken en de regering heeft nu gezegd dat ze nu wel gaan ingrijpen.” Dat zei Knops na afloop van zijn bezoek aan het eiland.

Premier Silveria Jacobs van Sint-Maarten zei donderdag in het parlement echter dat haar ontmoeting met Knops geen vruchten heeft afgeworpen. Jacobs is het niet eens met de beslissing om al toegezegde liquiditeitssteun stop te zetten.

Geldkraan opnieuw dicht

Knops bezocht Sint-Maarten tussen 18 en 20 mei, een week nadat hij per brief had laten weten financiële hulp vanwege wanbestuur bij de luchthaven stop te zetten. Dat geld betreft een vijfde tranche aan liquiditeitssteun om de problemen als gevolg van de coronapandemie op te vangen.

‘Nederland stopt de leningen steeds weer om de Haagse agenda te pushen’ Voor de tweede keer in een korte tijd draait Nederland de geldkraan dicht voor het noodlijdende Sint-Maarten. Premier Jacobs vindt dat Den Haag steeds de spelregels voor hulp verandert en wilde deze week nog een oplossing: “We moeten verzekeren dat het levensonderhoud van mensen die afhankelijk zijn van de Sint-Maartense overheid niet in gevaar komt door het hardnekkige optreden van Den Haag.” Lees meer hier.

Volgens Knops vormt goed bestuur een essentieel onderdeel van de doorstart van de luchthaven. ‘‘Alles gaat over goed bestuur. Nederland stuurt belastinggeld om Sint-Maarten te helpen, dat moet goed worden besteed.’’

Te laat

Vlak voor zijn vertrek van Sint-Maarten, op 20 mei, zei Knops dat hij een gesprek heeft gehad met minister-president Silveria Jacobs en de minister van Financiën Ardwell Irion. ‘‘Ze hebben erkend dat ze te laat hebben ingegrepen in de situatie rond de luchthaven. Maar we willen eerst een plan zien. Schiphol is daar ook bij betrokken. Die hebben de expertise, die gaan dat ook beoordelen. Op basis daarvan zullen we bekijken of die liquiditeitssteun alsnog verstrekt gaan worden.’’

Knops zegt verder: ‘‘De kern van het probleem is dat Sint-Maarten een autonoom land is, ook op basis van het Statuut. Maar de facto zijn ze tijdelijk niet meer autonoom, omdat ze afhankelijk zijn van Nederland.’’

En ook: ‘‘Ik verwacht niet een hele snelle doorbraak, omdat een aantal zaken nog echt geregeld moeten worden. We hebben 28 mei een Rijksministerraad, daar staat het onderwerp hoe dan ook op de agenda. Dan zullen we ook beoordelen of Sint-Maarten tegen die tijd wel voldaan heeft aan de implementatie van dat goed bestuur.’’

Resultaatgericht

Want volgens Knops is één zaak heel duidelijk: ‘‘Er is geen andere weg dan de weg die wij voorstaan. Dat heb ik ook heel duidelijk aan Sint-Maarten over gebracht. De problemen moeten worden aangepakt en opgelost.’’

Op de vraag of Knops terugkeert als staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties zei hij ‘dat is de Million Dollar Question’. Volgens hem is dat van veel factoren afhankelijk. ‘‘Ik ben heel resultaatgericht. Er is nog veel werk te doen. In ieder geval ben ik nog niet klaar, maar we zullen zien.’’

Bron: NTR/Caribisch Netwerk