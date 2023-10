Extra | Journaal 26 oktober 2023

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Josef Martina aan het woord.

In ons Land rol je elke dag van de ene novella naar de andere. Dacht je als belasting betalend burger af te zijn van de man Jonis, want laten we toch even niet vergeten dat “het Hof op dinsdag 13 juni 2017 heeft vastgesteld dat er in de periode van 10-10-2010 tot 29-9-2012 sprake is geweest van wanbeleid, zowel bij Aqualectra (Jonis zat er toen ook al jaren) als bij Refineria di Korsou (RDK)”.

Maar niet getreurd hoor we gaan weer gewoon door met het faciliteren en misbruiken van belastinggeld, want als het allemaal niet lukt dan is de belasting betalend burger toch weer de pineut.

We pompen er gewoon nog extra geld in, overheidsgeld, belastinggelden. Wie maakt zich druk over de 1/3 van de bevolking die nauwelijks zelfs helemaal niet kunnen rondkomen, geen water hebben (dankzij beleid Jonis) kinderen zonder eten naar school, ach.

Tot mijn verbazing lees ik ook, voorpagina nog wel, dat Pik Pisas beveiligd wordt vanwege oorlog tussen Israël en Gaza.

Nou moet het niet gekker worden toch, deze regering heeft op geen enkele – lees – op geen enkele wijze medeleven betuigd aan de slachtoffers, in tegenstelling tot Aruba want daar weten ze wel hoe het hoort.

Want, het is nogal wat de dagelijks honderden doden die te betreuren zijn, geen water, geen eten, geen medijcinen, niets van dit alles.

Maar nee hoor, aldus Roderick Gouverneur woordvoerder OM worden gezagsdragers ‘overal’ extra beveiligd. Staat mijnheer wel met beide benen op de grond, vraag je je af.

Onbegrijpelijk dit, maar I rest my case.

J. Martina

Curacao