Ingezonden | Open brief koning

Vandaag laten we Erwin Raphaëla aan het woord.

Ondergetekende Erwin Alfonso Raphaëla, voorzitter van de stichting Bario pa Bario t’esei ta Kòrsou neemt hierbij de vrijheid zich tot u te richten met het klemmende verzoek van uw zijde alles in het werk te stellen teneinde opheldering te verkrijgen in de kwestie van de verdwijning van vele landgenoten van de eilanden Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten enzovoorts richting Cuba in de periode 1910 tot 1937.

Het betreft duizenden eilandbewoners die ten einde raad dit besluit hebben genomen en gelet op de enorme impact van deze beslissingen op onze kleine gemeenschappen is opheldering en verlichting zeer gewenst. Allereerst valt het ons momenteel op dat er veel wordt geuit over het slavernijverleden en/of het koloniale tijdperk, maar dat het onderwerp ‘problemen rondom de emigratie van arbeiders uit de kolonie Curaçao, Aruba en Bonaire’, helaas nooit wordt aangesneden.

Zonder twijfel betreft het een uitermate trieste gebeurtenis met als gevolg dat familiebanden op een ernstige manier werden verbroken. In bovengenoemde periode, kort na de afschaffing van de slavernij, waren de eilanden in handen van de koloniale regering, immers het Statuut kwam pas in 1955 tot stand. De koloniale regering bij monde van de diverse gouverneurs (te weten de vertegenwoordiger van de kroon) voerde destijds intensief campagne om de arbeiders van hier te laten vertrekken naar Cuba. Het werd beschouwd als een poging hen aan de hongersnood, armoede en ellende te laten ontsnappen.

Op Curaçao zijn er velen geïnteresseerd in opheldering te krijgen over mogelijke familierelaties in Cuba en zich een exacter beeld te vormen over hun stamboom. Nederland kan hierin een belangrijke rol spelen. In dat kader lijkt het ondergetekende gewenst om (a) een historische documentaire te produceren om dit stukje geschiedenis vast te leggen (b) in samenwerking met de autoriteiten in Cuba opsporing te doen naar Curaçaose, Arubaanse, Bonairiaanse of Sint Maartense nazaten.

Wij stellen concreet voor een onderzoeksteam in het leven te roepen, bestaande uit professionele personen in Nederland, op Curaçao, Aruba en Sint Maarten, voorzien van koninkrijkszijde met de nodige financiële middelen om dit traject concreet vorm en inhoud te geven.

Hoogachtend,

Erwin Raphaëla,

Curaçao