Ingezonden | Aruba stigmatiseert moslims

Vandaag laten we Nouaf Ajubi aan het woord.

Anno 2023 is het eindelijk raak: het niveau van stigmatisering van moslims is bereikt op Aruba. Op 23 januari 2023 konden wij onder andere bij noticia 24ora.com van Aruba lezen dat twee studenten Koninkrijkzaken van de Haagse Hogeschool de toegang werd geweigerd tot het regeringsgebouw van Aruba, waar de groep van dertig Haagse studenten een afspraak had met de premier van Aruba, Evelyn Wever-Croes (MEP).

De reden dat slechts deze twee studenten van de groep van dertig de toegang werd geweigerd was omdat ze moslima’s waren die een hoofddoek droegen. De medestudenten, inclusief een Arubaanse student, reageerden adequaat op dit discriminatoir optreden van de beveiligingsbeambte, waarop deze beambte als antwoord gaf dat het niet zijn beslissing was, maar dat deze opdracht ‘van boven’ kwam om ‘die mensen’ hierbinnen niet toe te laten. De groep studenten heeft toen als protest besloten om niet meer mee te doen met de vergadering met de premier en andere gezagdrager (chapeau!).

Op de andere evenementen op de Universiteit van Aruba en gesprekken met andere politici, zoals met parlementariër Marisol Lopez-Tromp, was er niks aan de hand met deze groep en was de aanwezigheid van moslima’s de normaalste zaak van de wereld. Het staat buiten kijf dat dit een schande is, dat het weer de regering van Aruba met MEPsignatuur is die zo discriminatoir optreedt tegen moslims. In geen enkel land binnen het Koninkrijk is zoiets voorgekomen.

Uiteraard heb je enkele gefrustreerde figuren binnen en buiten de politiek die een fundamentalistische haat hebben tegen deze bevolkingsgroep, maar dit heeft zich nooit gemanifesteerd in een onverbloemde discriminatie tegen moslims door regeringen binnen het Koninkrijk. We zien de laatste jaren meer en meer uitingen van haat, agressie, moord, civiele ongehoorzaamheid reikend zelfs tot opstand tegen regeringen (het Capitool in de VS op 6 januari 2020; in Brasilia op 8 januari 2023), verkiezingsbedrog en complotdenken veroorzaakt door ultranationalisten, rechts-extremisten, veelal fundamentalistische christelijke groeperingen. Het probleem van ‘homegrown’ terrorisme (bijna allemaal witte, ultranationalisten, christelijke fundamentalisten) is de laatste jaren veel groter dan welk ander soort terrorisme dan ook. Ze zijn de veroorzakers van bijna alle slachtoffers van terrorisme in de VS van de laatste twintig jaar.

Is er ooit een gelovige Christen de toegang tot een overheidsgebouw geweigerd omdat deze een kruis draagt? Natuurlijk niet. Niet iedere Christen is een fundamentalist die van plan is om chaos te creëren. Hetzelfde geldt ook voor moslims. Regeringsleiders van de MEP denken hier kennelijk anders over. Ze zouden zich diep en diep moeten schamen.

In 2008 schreef ik hier ook al een ingezonden brief over, reagerend op een bericht dat Aruba in februari van dat jaar in staat van paraatheid was gebracht in verband met het islamitisch Offerfeest en mogelijke daaraan verwante terroristische acties op het eiland. Ik schreef toen: ,,Enerzijds suggereert minister-president Nel Oduber (MEP) dat Aruba een doelwit kan zijn vanwege haar positie in de internationale gemeenschap en anderzijds dat de islamitische gemeenschap in de regio (waarschijnlijk op Curaçao, vanwege haar relatief omvangrijke gemeenschap) gewelddadige acties zou kunnen beramen en uitvoeren. Dat eerste is uitermate pretentieus en doet mij denken aan een soort grootheidswaanzin van de premier en het tweede is een uitermate grove belediging voor de islamitische gemeenschap in de regio.

Ik wil gaarne premier Oduber adviseren om zich maar te bekommeren om de eigen interne problemen op Aruba, want die zijn er veel en geen additionele problemen te creëren met die belachelijke ‘me too’-retoriek. In de wetenschap van de sociologie kent men de termen ‘etikettering’ en ‘stigmatisering’. Aruba is dus al bezig met het eerste en is één stap verwijderd van het tweede. Maar als men denkt dat door het brandmerken van moslims en diens heilige dagen als potentiële terroristische krachten men op dat eiland internationale erkenning zal verdienen, zeg ik: blijf maar lekker in je waan.”

Nouaf Ajubi,

Curaçao