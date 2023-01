AntilliaansDagblad | Veroordeelde Bonairiaan onschuldig?

In juni besluit over heropening van de strafzaak

Kralendijk – De Bonairiaanse Vernon Rombley zit mogelijk al acht jaar onschuldig in de gevangenis. Onderzoekers van het Knoop’s Innocence Project zijn ervan overtuigd dat hij geen moordenaar is. Onderzoeker en oud-korpschef van Bonaire, Jan Rooijakker, is van mening dat justitie opnieuw een grove fout heeft gemaakt. Dit schrijft Nathaly Evertsz in een artikel op Caribisch Netwerk.

Op 20 december 2014 wordt een supermarkteigenaar op Curaçao op brute manier vermoord bij een roofoverval. De overvallers waren uit op geld. Het is een periode waarin vooral Chinese supermarkten het doelwit zijn. De druk op de politie is groot. Zelfs de Chinese consul-generaal roept justitie op om alles op alles te zetten om de overvallers aan te pakken. Kort na de overval wordt Vernon Rombley aangehouden. Hij wordt veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf voor de moord. Maar het Knoops’ Innocence Project is ervan overtuigd dat hij juist niet de dader kan zijn. De stichting zet zich in voor mensen die onterecht veroordeeld zijn in het Nederlandse Koninkrijk.

Rooijakker maakt in 2017 het dossier van Rombley open. Na het bestuderen raakt hij er volgens Evertsz van overtuigd dat justitie een grove fout heeft gemaakt. ,,Als de politie een grondiger onderzoek had gedaan, was de uitkomst anders geweest”, aldus Rooijakker die eerder in een andere zaak waarin twee personen ten onrechte zijn veroordeeld voor moord, de Spelonk-zaak, een cruciale rol speelde. Tijdens het hele proces heeft Rombley volgehouden onschuldig te zijn. Maar ook de rechters in hoger beroep oordelen dat het wettig en overtuigend bewezen is dat hij de moord heeft gepleegd.

,,Het gaat om een Bonairiaanse jongen die zich voordeed als gangster. Hij deed stoer en dit kwam hem duur te staan. Elke agent of rechercheur wil een zaak oplossen. Als je niet objectief blijft, raak je in een tunnelvisie en dat is gevaarlijk”, vindt Rooijakker. ,,De politie had beter onderzoek moeten doen.”

Rombley plaatste op sociale media een bericht, waarin hij vertelt dat hij de overval heeft gepleegd. Zijn voormalige vriendin zegt hem daarna ook te hebben herkend op videobeelden. Het zijn de twee bewijzen die justitie ook opvoert. ,,Maar de overvaller had juist heel veel moeite gedaan om niet herkend te worden”, vertelt Rooijakker. ,,Je kunt op de videobeelden alleen zijn ogen zien.”

Tijdens de zitting laat justitie ook Whatsapp-gesprekken zien maar de telefoon is volgens Rooijakker niet verder onderzocht en daar gaat het volgens hem mis. ,,Wij hebben duizenden gesprekken laten vertalen. Hieruit bleek dat Rombley vaker tegen meisjes loog om indruk op ze te maken.”

Uit de vertalingen blijkt dat hij vertelde een grote drugsdealer te zijn. Dat hij met drugsgeld een eigen huis heeft gekocht op Bonaire en dat hij in de gevangenis heeft gezeten voor handel in wapens. Allemaal verzinsels want niet alleen had hij geen eigen huis, maar hij was zelfs nog nooit eerder in aanraking gekomen met justitie. ,,De ex-vriendin is naar de politie gestapt met het Whatsapp-gesprek omdat het al langere tijd niet boterde tussen de twee. Zij heeft Rombley op de beelden herkend maar de overvaller is een langere man.”

Bovendien is het Rooijakker opgevallen dat de overvaller het pistool in zijn linkerhand hield en hier ook mee schoot. Rombley is volgens hem rechtshandig.

Nadat hij zich in de zaak had verdiept is hij naar de gevangenis gegaan om Rombley in de ogen te zien en het hem op de man af te vragen. ,,Hij is altijd blijven ontkennen. De overvaller is een koelbloedige moordenaar. Rombley ken ik als een fatsoenlijke jongeman die stoer wilde doen.” Het Knoop’s Innocence Project verwacht een heropening van de zaak. De rechters gaan in juni kijken of er daadwerkelijk genoeg redenen zijn om de strafzaak te heropenen. Dat zou betekenen dat het proces helemaal overnieuw moet.

Bron: Antilliaans Dagblad