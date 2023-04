FD | Toezichthouder straft accountant EY voor missen Wirecard-fraude

Gerben van der Marel | Financieel Dagblad

Accountantskantoor EY wordt hard gestraft voor de tekortschietende controle van de jaarrekening van Wirecard. Dit frauduleuze betaalbedrijf, ooit een grote belofte van de Duitse fintechwereld, ging in 2020 failliet.

In het kort

Accountantskantoor EY wordt aangepakt in de Wirecard-zaak.

De toezichthouder legt boetes en een verbod op nieuwe klanten op.

Gedupeerden ruiken een kans om schade te verhalen, ook via Nederland.

Het was de eerste keer dat een fonds uit de Duitse hoofdgraadmeter DAX omviel.

De Duitse accountantstoezichthouder Apas acht bewezen dat EY zijn werk niet naar behoren heeft gedaan en legt het een boete van €500.000 op, zo werd maandag bekend. Daarnaast mag EY twee jaar lang geen nieuwe controleopdrachten aannemen in Duitsland voor bedrijven met een publieke rol, waaronder beursgenoteerde ondernemingen.

Sinds 2020 heeft EY in Duitsland al geen nieuwe klanten in het beurssegment meer kunnen binnenhalen. Het controleert momenteel acht van de veertig DAX-bedrijven, waaronder VW en Deutsche Bank. Die werkzaamheden mag het blijven doen en verlengen.

Individuele accountants

Vijf individuele accountants krijgen boetes van tussen de €23.000 en €300.000. Zeven anderen ontlopen een dergelijke straf door hun vergunning in te leveren. Daarmee kwam automatisch een einde aan de procedure die tegen hen liep, aldus Apas. De beschuldigden kunnen in beroep tegen de besluiten.

De toezichthouder onderzocht de controlewerkzaamheden voor de jaarrekeningen van het betaalbedrijf over 2016 tot en met 2019. Tot en met 2018 keurde EY de valse jaarrekeningen van Wirecard goed.

Pijnlijk moment

Het is het grootste sanctiepakket ooit van de Duitse accountantstoezichthouder en komt op een precair moment: EY werkt aan een wereldwijde splitsing in een onafhankelijke adviesgroep en een zuiver accountantskantoor.

EY was meer dan tien jaar de huisaccountant van het betaalbedrijf en stelde eerder ‘belangrijke lessen’ te hebben getrokken en het ‘te betreuren dat de heimelijke fraude bij Wirecard niet eerder aan het licht is gekomen’.

Het betaalbedrijf moest in juni 2020 toegeven dat er een gat van €1,9 mrd gaapte op zijn balans. EY had deze vermoedelijke boekhoudfraude niet ontdekt, terwijl al maandenlang talloze signalen hun weg naar de buitenwereld hadden gevonden via de Financial Times.

EY stelde eerder te zijn opgelicht door Wirecard, waarvan momenteel een aantal topmanagers voor de strafrechter staat, inclusief ceo, Markus Braun. Ook hij zegt dat hij van niets wist en is opgelicht door zijn financiële rechterhand.

Advocaten ruiken kans

Apas zegt dat zijn besluit geen juridisch bindende werking heeft voor de lopende procedures bij de strafrechter en claimprocedures van beleggers en kredietverstrekkers. Maar advocaten en procesfinanciers ruiken een kans. De ondergang van Wirecard zadelde particuliere en institutionele beleggers op met miljardenverliezen. Zij willen EY daarvoor aansprakelijk stellen, onder meer via de Nederlandse rechter.

De Duitse vereniging van beleggers DSW zette eerder al stappen om via de Nederlandse rechter een schadevergoeding te krijgen van EY. In november 2020 werd een stichting opgericht waarin gedupeerden hun schadeclaims tegen accountant EY kunnen bundelen. Aanmelden kan tot eind mei. Eind dit jaar loopt de verjaringstermijn af, aldus DSW, die in maart zei dat 12.000 beleggers met €500 mln schade zich hadden geregistreerd.

Nederlandse route

De Nederlandse route wordt gepresenteerd als een relatief snelle en goedkope manier om schade te claimen. Een in München lopende claimprocedure kwam traag op gang en betreft volgens DSW alleen het Duitse EY-kantoor dat verantwoordelijk was voor de controle van Wirecard.

In de Nederlandse zaak wil de stichting ook de wereldwijde tak van EY aanspreken. Volgens DSW was de audit van Wirecard een wereldwijde opdracht. Een vonnis of eventuele schikking in Amsterdam is bindend voor alle aangemelde beleggers in de EU en dus ook in Duitsland, aldus DSW.

Collectieve rechtszaken kunnen lucratief zijn voor beleggersverenigingen en hun advocaten. Aanmelden is kosteloos, maar de procesfinancier strijkt bij succes 25% van de uitkering op.

De bestuurder van de stichting is Gunther Friedl, hoogleraar aan de Technische Universiteit München. Voorzitter is de Nederlandse accountant Arie van der Steen die ook een collectieve procedure tegen VW en andere autofabrikanten entameerde. Betrokken zijn het Duitse advocatenkantoor Nieding + Barth en het Nederlandse AKD.

Directeur Apas

De Wirecard-affaire was het grootste boekhoudschandaal in Europa in jaren, en heeft al veel koppen doen rollen, ook bij de accountantstoezichthouder Apas zelf. De directeur daarvan moest in 2021 opstappen omdat hij met aandelen Wirecard had gespeculeerd, terwijl Apas een onderzoek had lopen naar mogelijke onregelmatigheden bij huisaccountant EY.

