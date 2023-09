FD commentaar | Fraudegat bij verzekeraar Ennia plaatst Nederland voor duivels dilemma

Financieel Dagblad

Het is onverteerbaar dat iemand ervandoor gaat met een half miljard euro pensioengeld van andere mensen en dat de gemeenschap voor de schade opdraait. Toch dreigt dat te gebeuren bij de door fraude uitgeklede Antilliaanse verzekeraar Ennia.

De voormalige eigenaar van Ennia, de steenrijke Iraans-Amerikaanse zakenman Hushang Ansary, telt veilig in Houston, Texas, de pensioenmiljoenen die hij volgens de rechtbank met vier mededaders onrechtmatig aan Ennia heeft onttrokken. Gedupeerden van zijn goocheltruc zijn pensioengerechtigden en polishouders op de Nederlandse Caraïben. Zij leven al jaren met de dreiging dat hun uitkering met 80% gekort moet worden om Ennia de fraude te laten overleven.

Als Ennia een Nederlands financieel concern was — wat het overigens van oorsprong inderdaad was — zou de Nederlandse overheid er niet over peinzen het gat bij Ennia te dichten, houdt demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen (D66) van Koninkrijksrelaties het parlement voor.

Maar 30.000 inwoners van de voormalige Nederlandse Antillen zijn van Ennia, de grootste verzekeraar aldaar, afhankelijk. Een grote korting op hun aanspraken zou volgens de staatssecretaris tot onverantwoord grote sociale onrust op de eilandstaten leiden. Daar heerst al veel armoede. De landen kunnen het immense financiële gat dat Ansary heeft achtergelaten, onmogelijk op eigen kracht dichten. Daarom moet Nederland volgens Van Huffelen toch te hulp schieten. Het kabinet stelt een kapitaalinjectie voor Ennia van €600 mln voor.

De voorgestelde redding krijgt de vorm van een lening. Het is de vraag of en hoeveel Nederland terugkrijgt

Ansary en zijn medeverantwoordelijken plaatsen Nederland voor een duivels dilemma. Terwijl de daders tot nu toe ongestraft met de buit wegkomen, betaalt de samenleving de schade.

De voorgestelde redding krijgt wel de vorm van een lening. Maar het blijft €600 mln out of pocket. Gezien de historie en de belabberde overheidsfinanciën van de eilandstaten is het de vraag of en zo ja hoeveel Nederland van zo’n lening terugkrijgt. En ondertussen zouden eilandbewoners de rente en gehoopte aflossingen moeten betalen.

Het lijkt op een perfide variant van too big to fail. Vanwege dat mechanisme moesten private financiële instellingen in de kredietcrisis rond 2008 met publiek geld worden gered van de ondergang. Ze waren te groot om failliet te laten gaan. De Caraïbische variant bij Ennia zou too poor to fail kunnen heten. Zowel de klandizie van deze financiële instelling als de direct betrokken overheden zijn te arm om Ennia moreel verantwoord te laten omvallen.

Ondertussen noteert het College financieel toezicht dat dit reddingsplan ‘zeer onwenselijk’ is, en tot schending van wettelijke financiële normen leidt. Het enige alternatief lijkt dat Nederland de miljoenensteun schenkt. En dat meer werk wordt gemaakt van het terughalen van het geld bij Ansary.

