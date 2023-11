DolfijnFM | Gratis straatfestival in Pietermaai

Zwerfdieren mogen niet langer gedood worden op Curaçao. House of Animals heeft dit voor elkaar gekregen door middel van een petitie met meer dan 12.000 steunbetuigingen.

Volgens de organisatie is doden van zwerfdieren niet de juiste manier om de populatie in te dammen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Piet Adema dat er contact is geweest met het ministerie van Gezondheid, waaruit blijkt dat de Stichting Dierenbescherming Curaçao afziet van het afmaken van zwerfdieren. De petitie werd in juli massaal ondertekend en ook aangeboden aan premier Pisas.

Bron: DolfijnFM