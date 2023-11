De Bonaire Regatta is dit jaar beter bezocht dan vorig jaar. In oktober gingen meer Curaçaoënaars naar Bonaire dan in oktober 2022.

Het aantal bezoekers uit Curaçao steeg naar ruim 2.700, wat 860 meer is dan vorig jaar. De stijging laat de groeiende interesse in het zeilevenement zien en het belangen ervan voor het toerisme op het eiland. In heel oktober brachten meer dan 19.300 mensen hun vakantie door op Bonaire, wat ook een stijging is vergeleken met vorig jaar.

Bron: DolfijnFM