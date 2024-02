CC | CBCS and Nederlandsche Bank to collaborate

Dossierkoninkrijksrelaties.nl

Willemstad/Den Haag – 2,5 jaar na zijn aantreden heeft het kabinet Pisas alsnog een plaatsvervangend gevolmachtigde minister aangesteld: woensdag werd Leonard Coffi door gouverneur Wout-George beëdigd.

Coffi, die eerder Statenlid en gedeputeerde was, is voorgedragen door de PNP. Of hij specifieke taken krijgt, is niet bekendgemaakt. Vorig jaar stond er ook al een plaatsvervangend gevolmachtigde minister klaar om naar Den Haag te vertrekken, maar om onbekende redenen is dat uiteindelijk niet gebeurd.

In de wandelgangen wordt de benoeming van Coffi in verband gebracht met klachten over het functioneren van gevolmachtigde minister Carlson Manuel (MFK) die met de regelmaat van de klok in opspraak komt. Deze week nog werd hem in lokale media verweten van het Curaçaohuis een “partycentrum” te hebben gemaakt.

Ook is er kritiek op Manuel dat hij zich bij afwezigheid laat vervangen door zijn broer. Met de komst van een plaatsvervangend gevolmachtigde minister is dat niet meer nodig.

