CC | CBCS and Nederlandsche Bank to collaborate

Jeffrey Noeken | CasinoNieuws.nl

Op Curaçao heeft Statenlid Steven Croes vragen gesteld aan minister Silvania over de eerste vergunning die is uitgegeven deze week. Croes vraagt zich of onder welke wet de vergunning is uitgegeven en wat de eventuele gevolgen zijn voor de vergunninghouder als de Landsverordening op de Kansspelen niet wordt aangenomen.

Nederland onderzoekt nog of de nieuwe Curaçaose gokwet aan het landspakket voldoet.

De nieuwe Curaçaose gokwet, de Landsverordening op de Kansspelen (LOK), werd eind december aangeboden bij de Staten. Die kon vooral rekenen op kritiek waardoor een inwerkingtreding op korte termijn niet aannemelijk lijkt. Het Antilliaans Dagblad schrijft dat minister Silvania te horen heeft gekregen van de Staten dat het wetsontwerp ‘drastisch dient te worden aangepast’.

Statenlid Steven Croes (lead-foto rechts) keek dan ook raar op toen deze week bekend werd dat de Gaming Control Board de eerste vergunning op Curaçao heeft uitgegeven. Croes vertelt in het Antilliaans Dagblad dat er binnen enkele weken een technische briefing gepland staat over het wetsontwerp, maar benadrukt dat het wetsontwerp ‘zelfs niet de fase heeft bereikt om in een openbare vergadering te worden behandeld’. Hij stelt daarom vragen aan verantwoordelijk minister van Financiën Javier Silvania (lead-foto links) over zijn werkwijze.

Vergunning onder welke wet

Als eerste wil Croes van minister Silvania weten onder welke wet op Curaçao de vergunning van White Star BV is verstrekt. De vergunning zou niet moeten kunnen zijn verstrekt onder de Landsverordening op de Kansspelen (LOK), zo stelt Croes, want deze wet is nog niet aangenomen door de Staten.

De andere optie zou zijn onder de oude wet, de Wet buitengaatse hazardspelen. Bij deze tweede optie is het volgens Curacao.nu de vraag of de Gaming Control Board wel bevoegd is om een vergunning te verstrekken. Volgens Artikel 1, lid 1 van de Landsverordening buitengaatse hazardspelen is namelijk alleen de Gouverneur van Curaçao bevoegd om een vergunning te verlenen, zo beschrijft ook de redactie van Curaçao.nu. Op de website van de Gaming Control Board geeft de toezichthouder echter aan dat zij bevoegd zijn om “namens de Gouverneur” licenties uit te geven, zo merkt CasinoNieuws.nl op.

Los van onder welke wet de vergunning is verstrekt, wil het Statenlid ook weten wat de gevolgen zijn voor White Star B.V. als de Landsverordening op de Kansspelen niet wordt aangenomen door de Staten.

Om meer duidelijkheid te krijgen rondom de verstrekte licentie vraagt Croes ten slotte om inzage in de verstrekte licentie. Er zijn vooralsnog geen details gedeeld over de vergunning die is vergeven aan het gokbedrijf achter het online casino CasinoDays.

Nederland mogelijk in overleg met Curaçao

De situatie rondom de nieuwe gokwet op Curaçao wordt ook vanuit Nederland op de voet gevolgd. Bij de publicatie van de laatste updates van de landspakketten van Curaçao, Aruba, en Sint Maarten laat Staatssecretaris Alexandra van Huffelen deze week weten dat de Landsverordening op de Kansspelen momenteel wordt bekeken.

De Tijdelijke Werkorganisatie en het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben adviezen gegeven aan minister Silvania en kijken nu of die adviezen zijn verwerkt. Daarnaast moet worden beoordeeld of de conceptversie van de LOK voldoet aan de eisen die zijn gesteld in het Landspakket Curaçao.

Eerder adviseerden de Sociaal-Economische Raad en de Raad van Advies al om de gokwet aan te passen, omdat deze niet zou voldoen aan het Landspakket. Die schrijft namelijk voor dat de op te richten toezichthouder onafhankelijk moet zijn. In de conceptversie van Silvania wordt de Curaçao Gaming Authority nog altijd opgericht als stichting die voor haar inkomsten afhankelijk is van de regering.

Als blijkt dat de adviezen onvoldoende verwerkt zijn, dan zegt Van Huffelen in overleg te gaan met Curaçao:

“Indien nodig ga ik in overleg met Curaçao om te bezien welke veranderingen gedurende de parlementaire behandeling nog kunnen worden aangebracht om de landsverordening in overeenstemming te brengen met de afspraken uit het Landspakket en het vastgestelde plan van aanpak.” Alexandra van Huffelen

Bron: CasinoNieuws.nl

Naschrift KKC

Lees meer hier voor de impact op het Curacaose gokwezen en trustsector

De illegale sublicentie arresten van de Hoge Raad vindt u hier en hier

De illegale sublicentie adviezen van de Hoge Raad vindt u hier en hier

De illegale sublicentie vonnissen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie vindt u hier en hier

Illegale sublicentie vonnissen van het Gerecht in Eerste Aanleg vindt u hier, hier, hier en hier.

Lees ook: Curacao.nu | Curaçao verlengt onrechtmatig gokvergunningen

Lees ook: Dossier Koninkrijksrelaties | Hoge Raad: Illegale Curacaose goklicenties mogen illegaal worden genoemd

Lees ook: Curacao.nu | Geen van de ‘masterlicentiehouders’ op Curaçao heeft een geldige vergunning

Lees ook: Follow The Money: Cryptomiljarden en illegale goksites: ‘Russisch’ 1xBet verovert vanuit Curaçao de wereld

Lees ook: Blog Koninkrijksbelangen | First Lady over innige banden tussen politici en de georganiseerde misdaad.

Lees ook: Blog Koninkrijksbelangen | Masterlicenties over de illegaliteit van Curacaose online gok masterlicenties.

Lees ook: Blog Koninkrijksbelangen | Sublicenties over de illegaliteit van Curacaose online gok sublicenties.

Lees ook: Koninkrijksbelangenblog | Witwaswalhalla over witwassen met behulp van een niet op de wet gebaseerde en niet door de overheid gereguleerde online gambling masterlicentie – sublicentie structuur.

Lees ook: Koninkrijksbelangenblog | Waar zijn de miljarden van Curacao? over belastingontduiking met behulp van een illegale en ongereguleerde online gambling masterlicentie – sublicentie structuur.

Overzicht: het Curacao Goksector dossier

Verdieping: De Koninkrijksbelangen blogserie