Telegraaf | Surinaamse politie verspreidt opsporingsbericht voor Desi Bouterse

Jeffrey Noeken | CasinoNieuws.nl

Minister Silvania heeft er volgens Statenlid Steven Croes zelf voor gezorgd dat er mogelijk valse informatie wordt gedeeld over de Landsverordening op de Kansspelen.

De minister zou slecht communiceren met lokale media en de sector waardoor onduidelijkheid is ontstaan over de nog in te voeren nieuwe gokwet op Curaçao.

Volgens het Curaçaose Statenlid Steven Croes heeft minister Javier Silvania de valse informatie waar hij zich over beklaagt aan zichzelf te wijten. Het Statenlid is van mening dat hij hier zelf voor heeft gezorgd door bijvoorbeeld slecht te communiceren met belangrijke stakeholders en de Curaçaose media. Dit is vandaag te lezen in het Antilliaans Dagblad.

Croes denkt dat het bericht dat iGB onlangs publiceerde een vorm van damage control is van de kant van Silvania. Al denkt hij wel dat dit inmiddels al te laat is:

“Nu probeert hij wat aan ‘damage control’ te doen, nu het eigenlijk al te laat is. Door steeds halve informatie te verschaffen over de LOK en bovendien vaak alléén in het buitenland, zet je de deur wijd open voor eventuele misinformatie.” Steven Croes, Statenlid op Curaçao.

Croes was jarenlang werkzaam in de trustsector op Curaçao en ziet nu dat Silvania juist deze sector ‘bewust in het duister laat’. De trustsector uitte een jaar geleden al kritiek middels een anoniem persbericht. Hierin stelden de schrijvers dat de minister een onemanshow opvoerde en de online goksector ‘de das omdeed’.

Enkele maanden later bood Croes zichzelf aan als intermediair, om de gesprekken tussen de trustsector en de minister soepeler te laten verlopen. Volgens Croes verliep dit echter erg stroef, waarna deze rol al snel stopte.

Russisch roulette

Ook het contact met lokale media is niet goed, zo valt te lezen in het artikel. Lokale media krijgt geen informatie en dat werd nogmaals duidelijk toen Silvania zijn statement over de mogelijk valse informatie stuurde naar iGB. De minister stuurde dit bericht namelijk niet naar de lokale media.

Niet alleen de slechte communicatie richting de media, maar ook het continu wijzigen van de tijdlijn van het registratieproces zou hebben bijgedragen aan de verwarring die is ontstaan:

“En door het afgelopen jaar steeds onder andere de data te veranderen met betrekking tot licensieregistratie, kan je niet anders verwachten dan dat men in binnen- en buitenland van alles gaat speculeren’. Steven Croes.

Volgens Croes is het belangrijk dat er stabiliteit is in een kansspeljurisdictie. Dat hier nu al een jaar geen sprake van is, zou invloed hebben op het vertrouwen dat gokbedrijven hebben in Curaçao en haar vergunningen. Verschillende aanbieders zouden nu al stappen zetten of hebben gezet om het eiland te verlaten:

“De minister speelt russische roulette met onze belangrijke online gamingsector, die momenteel veel goed betaalde banen biedt en een goede economische spin-off heeft.” Steven Croes.

Het Statenlid denkt dat het statement dat de minister naar iGB verstuurde een afleidingsmanoeuvre is. Hij vermoedt dat de minister bewust praat over een bijzaak, de valse informatie, zodat er minder aandacht is voor de hoofdzaak: ‘een slechte LOK’. De wet kreeg onlangs veel kritiek tijdens een commissievergadering van de Staten. Het wachten is nu tot de minister antwoord geeft op de gestelde vragen tijdens deze vergadering. Vervolgens zal de conceptwet opnieuw behandeld worden door de Staten waarna meer duidelijkheid zal komen over de eventuele invoering van de wet.

Bron: CasinoNieuws.nl

