Democracy now! | Wednesday, March 6, 2024

De Kansspelautoriteit heeft de hoogste boete ooit opgelegd aan Gammix Limited. Het gokbedrijf moet bijna € 19,7 miljoen betalen vanwege het zonder vergunning aanbieden van online kansspelen in Nederland.

Gammix kreeg eerder al een last onder dwangsom opgelegd van € 4,4 miljoen.

Op donderdag heeft de Kansspelautoriteit (Ksa) haar hoogste boete ooit opgelegd, zo meldt de Ksa op haar website. De toezichthouder legde de boete van maar liefst € 19.679.000 op aan Gammix Limited. Dit gokbedrijf kreeg in juli 2022 al een last onder dwangsom opgelegd van € 4,4 miljoen. Toen in 2023 bleek dat Gammix haar overtredingen niet staakte, ging de Kansspelautoriteit over tot het invorderen van de opgelegde dwangsom.

Gammix maakte bezwaar tegen de invordering van de boete, maar ondernam geen actie om toekomstige sancties te voorkomen. De websites die destijds door de Kansspelautoriteit werden onderzocht waren Nordslot, Rant Casino, en LocoWin. De onderzochte websites zijn de overtreding nog altijd niet gestaakt, blijkt uit een controle door CasinoNieuws.nl.

René Jansen, voorzitter van de Kansspelautoriteit, noemt de handelswijze van gokbedrijven zoals Gammix kwalijk en benadrukt dat de toezichthouder hard blijft optreden tegen online casino’s zonder vergunning:

“Nederlandse spelers moeten beschermd worden: daarom pakken we illegaal aanbod hard aan. We zien dat illegale aanbieders vaak weinig aandacht hebben voor de speler en zich niet aan een zorgplicht houden. Ook bij deze aanbieder zien we dat: zo was er geen duidelijke leeftijdscontrole. Dat is enorm schadelijk. We blijven daarom sanctionerend optreden, ook als aanbieders herhaaldelijk de fout in gaan.” René Jansen, voorzitter Kansspelautoriteit

Gammix exploiteert naast de genoemde casino’s nog vele andere casino’s, waaronder Betorginal, VegaDream, en BluVegas. De laatstgenoemde online casino was een jaar geleden ook nog onderwerp van gesprek toen bleek dat de website ommer-automaten.nl doorlinkte naar een illegaal online casino. De Malta Gaming Authority benadrukte in februari 2022 dat het geen vergunning had afgegeven voor de genoemde domeinnaam waarop werd doorgelinkt naar BluVegas.

Gammix zegt zelf niet de intentie te hebben gehad om Nederlandse spelers te werven.

Gerichtheid op Nederland

In het gepubliceerde sanctiebesluit is te zien dat de Kansspelautoriteit ook deze andere websites van Gammix Limited heeft onderzocht. Op al deze sites werden dezelfde overtredingen geconstateerd. Op 24 februari 2023 werd het rapport door de toezichthouder opgesteld, waarna Gammix schriftelijk haar zienswijze deelde.

Het gokbedrijf kan zich niet vinden in de woorden van de Kansspelautoriteit dat Gammix zich richtte op de Nederlandse markt. Dit zou volgens de toezichthouder blijken uit de gebruikte topleveldomeinnamen (.com), het gebruik van de euro, en het voeren van de Engelse taal op de website en de klantenservice.

Gammix zegt zelf niet de intentie te hebben gehad om Nederlandse spelers te werven. Daarnaast vinden zij het onderzoek onrechtmatig, mede omdat de Kansspelautoriteit zich zou hebben voorgedaan als inwoner van een ander land tijdens het onderzoek op de websites.

Geschatte omzet uit Nederland: € 302,7 miljoen

Tot slot betwist Gammix de wijze waarop de boete is berekend. De Kansspelautoriteit baseert zich op de data van Similarweb waarna een berekening wordt gemaakt van de geschatte omzet uit Nederlandse websitebezoeken. Volgens Gammix moet er gekeken worden naar het brutospelresultaat en niet naar de omzet. Er zou nu alleen worden gekeken naar de geplaatste inzetten en niet naar de bedragen die worden uitgekeerd aan de spelers.

De toezichthouder schat in dat Gammix bijna € 303 miljoen omzet haalde uit Nederland in 2022.

De Kansspelautoriteit legt in een reactie op het verweer uit dat er rekening is gehouden met het brutospelresultaat, maar dat dit wordt omschreven als omzet. Volgens de data van Similarweb hebben de websites van Gammix in 2022 samen 2,6 miljoen websitebezoeken vanuit Nederland gehad. De meeste bezoekers kwamen terecht op Rant Casino (499.679) en Bet Original (322.679).

Op basis van deze gegevens schat de toezichthouder in dat Gammix bijna € 303 miljoen omzet haalde uit Nederland in 2022. Op dit bedrag werd de boete gebaseerd, waarbij een minimum van 4% van de geschatte omzet geldt. Dit percentage werd echter vijf keer verhoogd door ‘boeteverhogende omstandigheden’:

Omschrijving Verhoging in procentpunt Inactiviteitskosten 0,5 Manier van stortingen (anoniem) 0,5 Autoplay/turboplay 0,5 Ontbreken van leeftijdsverificatie 0,5 Bijzondere omstandigheden 0,5 Totale verhoging 2,5

Hierdoor kwam de boete voor Gammix uit op 6,5% van de geschatte omzet van € 302.765.75,12. De boete werd daarom vastgesteld op € 19.679.000.

Online casino’s verplaatst naar ander bedrijf

Op de websites van de genoemde online casino’s is tegenwoordig niets meer over Gammix Limited te vinden.

Op 12 augustus 2023 stond op de website van LocoWin dat de goksite geëxploiteerd werd door Gammix Limited onder een Maltese kansspellicentie. Anderhalve maand later, op 27 september 2023, werd Gammix niet meer genoemd. Vanaf dat moment wordt de website geëxploiteerd door Stardust Global CCS, een bedrijf dat gevestigd is op Cyprus. Dit bedrijf werd op 2 februari 2023 opgericht volgens het bedrijvenregister van Cyprus. Stardust Global wordt volgens het register bestuurt door Starkeast Management B.V., een trustkantoor op Curaçao.

Stardust Global is een dochteronderneming van Starscream Limited en dat bedrijf zit gevestigd op het Caribische eiland Saint Lucia. Starscream Limited is ook het bedrijf dat de vergunning, uitgegeven door de Kahnawake Gaming Commission in handen heeft.

Hoogste boetes ooit opgelegd door de Kansspelautoriteit

De boete voor Gammix Limited is de hoogste boete die de Kansspelautoriteit ooit heeft opgelegd. Vorig jaar legde de Kansspelautoriteit voor het eerst een boete op die hoger was dan € 10 miljoen. Het gokbedrijf N1 Interactive Limited kreeg voor haar merk Bob Casino een boete van € 12,64 miljoen. In dezelfde week werd ook ook de boete voor Videoslots gepubliceerd ter hoogte van € 9,87 miljoen.

