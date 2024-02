Democracy now! | Tuesday, February 27, 2024

Jeffrey Noeken | Casinonieuws.nl

Een vijftal gokkers is op Curaçao een rechtszaak gestart tegen het gokbedrijf Stake. De gokkers willen het geld terugkrijgen wat zij vergokten omdat het cryptocasino misbruik zou hebben gemaakt van hun gokverslaving.

Op Curaçao hebben enkele gokkers van over de hele wereld een rechtszaak aangespannen tegen een van de grootste gokbedrijven ter wereld, Stake. Het cryptocasino zou misbruik hebben gemaakt van hun gokverslaving en de spelers hebben aangezet om nog meer geld te vergokken, zo schrijft de Australische krant The Sydney Morning Herald (€). De spelers dienden een gezamenlijke claim in met behulp van advocaat Roelof Bijkerk van L.M.S. Advocaten op Curaçao.

Dat de spelers de hulp inschakelen van Bijkerk is geen onlogische keuze. Stake wordt namelijk geëxploiteerd onder een Curaçaose sublicentie die is uitgegeven door masterlicentiehouder Antillephone. De vergunning van Stake staat op naam van Medium Rare N.V., een bedrijf dat gevestigd is op Curaçao.

Dit bedrijf is weliswaar gevestigd op Curaçao, maar het in Nederland illegale Stake zit verspreid over de hele wereld, zo legt de Australische krant uit. De klantenservice van Stake bevindt zich in Servië, de betalingen worden verwerkt op Cyprus, en de spelontwikkelaars zitten in Australië. Ook de oprichter van het cryptocasino, de 28-jarige Edward Craven, is een Australiër.

Stake wordt gezien als een van de grootste gokbedrijven ter wereld. In december liet Craven weten dat er bijna 66 miljard weddenschappen bij zijn casino werden geplaatst in het jaar 2023.

Rechtszaak Stake: bonus aangeboden na vraag om hulp

In de bewijslast die Bijkerk aanleverde, ingezien door The Sydney Morning Herald, zijn enkele gesprekken te vinden tussen de gokkers en medewerkers van Stake. De gesprekken tonen volgens de gokkers aan dat Stake hen bleef aanzetten om meer te gokken.

Een van de gokkers wordt in het artikel ‘Fred’ genoemd. Hij gaf meermaals aan dat hij gokverslaafd was en dat hij geen controle meer had over zijn gokgedrag. In een gesprek met Mara, een klantenservice medewerkster van Stake, zei Fred ‘i HAVE BEEN VERY SILLY AND IN A BAD PLACE‘ nadat hij vertelde grote bedragen vergokt te hebben in een tijdsbestek van twee weken. In plaats van hulp kreeg Fred een eenmalige bonus aangeboden om het leed te verzachten.

Fred liet zich verleiden om door te gokken waarna hij de Platinum III VIP-status bij Stake kreeg. In de drie maanden nadat hij aangaf gokverslaafd te zijn, zou de man nog eens $ 34.500 (€ 31.879) hebben vergokt. Stake wilde tegenover de Australische krant niet reageren op het verhaal, omdat de zaak momenteel bij de rechter ligt. Toch noemde een woordvoerster van Stake de claims van Bijkerk en zijn cliënten ‘vals’:

“Het is jammer dat we, als gevolg van het succes van het bedrijf, te maken hebben gekregen met veel ongegronde en valse claims van advocaten die gebruik maken van een maas in de Curaçaose wet, waardoor advocaten claims kunnen kopen.” Woordvoerster van Stake tegen The Sydney Morning Herald

Bijkerk verklaarde tegenover de krant dat hij geen van de vorderingen van de spelers heeft gekocht en doet de uitspraak af als ‘onzin’.

‘Je kan kiezen voor zelfuitsluiting of wachten tot morgen want dan krijg je weer een bonus’

Een andere speler met een vergelijkbare ervaring is een 31-jarige Deen. De man verloor grote bedragen bij Stake door zijn gokverslaving waardoor hij zelfs overwoog uit het leven te stappen, zo maakt de krant op uit zijn verhaal. Hij vordert $ 194.000 (€ 179.245) van het cryptocasino, omdat zij hem onvoldoende zouden hebben beschermd tegen zijn verslaving.

In plaats van enige bescherming zou de man zijn toegelaten tot het VIP-programma van het online casino. Hij kreeg een VIP-manager toegewezen die hij via Telegram kon spreken. De krant maakt op uit het dossier dat de man het gevoel had dat zijn VIP-manager een vriend van hem was.

Toen de man bij zijn VIP-manager Jelena aangaf dat hij meer had verloren dan hij zich kon veroorloven en wilde stoppen met gokken, gaf ze hem volgens het dossier het volgende antwoord:

“Sorry daarvoor, [speler], als dat de reden is, Ik begrijp het volledig, we nemen verantwoord gokken zeer serieus en zullen altijd gebruikers steunen in hun beslissing om zichzelf uit te sluiten. Ik kan je misschien een beetje helpen en die verliezen iets verlichten. We zullen morgen de maandelijkse bonus voor topspelers uitgeven en jij bent een van hen. Als je wilt wachten tot morgen, dan ligt er een mooie bonus voor je klaar, maar let op dat de beslissing alleen aan jou is.“ Stake VIP-manager

In de weken daarop blijft de Deense man gokken nadat hij meermaals bonussen kreeg bijgeschreven door zijn VIP-manager. Daarbij bleef ze hem motiveren om door te gaan:

“I still believe you can make those numbers look prettier.” Stake VIP-manager

Het Curaçaose advocatenkantoor dat Stake bijstaat heeft per brief laten weten dat Stake zich zal verdedigen tegen de beweringen van de spelers. De goksite zegt de claims van de spelers ‘uitdrukkelijk te betwisten.’

Het is niet bekend wanneer de rechter uitspraak doet in de rechtszaak van de gokkers tegen Stake.

Naschrift KKC

De illegale sublicentie arresten van de Hoge Raad vindt u hier en hier

De illegale sublicentie adviezen van de Hoge Raad vindt u hier en hier

De illegale sublicentie vonnissen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie vindt u hier en hier

Illegale sublicentie vonnissen van het Gerecht in Eerste Aanleg vindt u hier, hier, hier en hier.

