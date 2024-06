CN | Gokbedrijf Dama reageert op faillissement: ‘We zijn financieel gezond’

Jeffrey Noeken – CasinoNieuws.nl

Een week na het uitgesproken faillissement op Curaçao laat Dama weten dat het bedrijf financieel gezond is. Volgens het gokbedrijf kwam de uitspraak onverwacht en wordt deze aangevochten.

Dama is niet eens met de uitspraak in een andere rechtszaak waarin het werd veroordeeld om een Oostenrijkse gokker ruim € 816.000 terug te betalen.

Een week geleden deed de rechtbank op Curaçao uitspraak in een rechtszaak die was aangespannen tegen het Curaçaose gokbedrijf Dama N.V. De rechter sprak het faillissement van het gokbedrijf uit, omdat het weigerde een vordering van een speler te betalen. De speler won in Oostenrijk een rechtszaak tegen Dama en eiste terugbetaling van ruim € 816.000.

In de rechtszaak was al te lezen dat Dama het niet eens was met de uitspraak in Oostenrijk. Het moederbedrijf van BitStarz liet weten hoger beroep te hebben ingesteld. Hieruit zou volgens Dama volgen dat de beslissing niet uitvoerbaar is omdat de procedure niet op een juridisch correcte wijze is gevoerd.

De rechter ging hier niet in mee en sprak het faillissement van Dama uit, omdat het bedrijf in een toestand verkeerde van ’te hebben opgehouden met betalen’. In een reactie aan CasinoNieuws.nl laat Dama nu weten dat het bedrijf wél financieel gezond is. Het gokbedrijf wil met de reactie graag duidelijkheid geven rondom haar juridische status:

Dama zegt nog altijd het vermogen te hebben om aan financiële en operationele verplichtingen te voldoen. De bedrijfsvoering van de online casino-exploitant gaat dan ook ‘ononderbroken door,’ zo is in de reactie te lezen.

Het moederbedrijf van BitStarz legt uit dat de rechtszaken worden aangevochten omdat het van het grootste belang is dat haar reputatie wordt beschermd. Volgens Dama worden de nodige stappen genomen om deze situatie recht te zetten en om ‘deze juridische kwestie snel te op te lossen.’

Het volledige bericht aan CasinoNieuws.nl was als volgt:

Dama N.V. Asserts Financial Strength

Curaçao, June 13, 2024 — Dama N.V. (“Dama”), a leader in the iGaming industry, clarifies the company’s legal status in Curaçao. Dama affirms its financial health and ability to meet financial obligations and operational commitments. Business operations at Dama continue uninterrupted, with the company maintaining its commitment to delivering the highest standards of service and reliability expected by its clients, stakeholders, and partners.

On 10 June 2024, the Court of First Instance in Curaçao declared the company bankrupt. However, the judgment is based on a legal technicality and does not reflect Dama’s financial position. The situation arose from claims made by specific players, which the company considered unsubstantiated.

“Protecting our reputation for integrity and excellence is paramount, which is why we contested this matter. Though the outcome was unexpected, we are taking the necessary steps to rectify the situation and resolve this legal issue promptly.

We understand that this news may have caused concern, and we appreciate the continued trust and support from our clients, partners, and employees. Together, we will navigate this challenge and emerge stronger than ever.