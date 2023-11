CN | Curaçao.nu: masterlicenties nooit op de juiste wijze verlengd

Jeffrey Noeken + Frank op de Woerd | Casinonieuws.nl

Online casino’s die een vergunning krijgen op Curaçao binnen het nieuwe stelsel, mogen niet beschikbaar zijn in Nederland.

Dat zegt Mario Galea die namens de minister van Financiën op Curaçao betrokken is bij de nieuwe wetgeving en het verstrekken van de vergunningen op het eiland.

De Curaçaose minister van Financiën Javier Silvania is deze week op Malta voor gokbeurs SiGMA. Op de eigen stand van het ministerie wordt de minister geflankeerd door diverse adviseurs en medewerkers, waaronder Mario Galea, voormalig CEO van de Malta Gaming Authority.

Nederland en Verenigde Staten uitgesloten

Tegenover CasinoNieuws.nl bevestigde Galea dat bedrijven die een vergunning krijgen op Curaçao, zich absoluut niet mogen richten op Nederland. Nederland moet als land uitgesloten zijn, “anders liggen ze er meteen uit.” Een zelfde voorwaarde geldt ook voor de Verenigde Staten; online casino’s die een vergunning van de Gaming Control Board krijgen, moeten beide landen hebben uitgesloten.

Australië heeft contact gehad met Curaçao over de goksites die opereren onder een vergunning van laatstgenoemde eiland. Gevraagd of de restrictie dan ook voor Australië opgaat, kon Galea niet bevestigen. Galea impliceerde dat Australië en andere landen uiteindelijk zelf verantwoordelijk zijn voor het al dan niet uitbannen van bepaalde aanbieders.

Vergunningen onder LOK kunnen aangevraagd worden

De nieuwe gokwet op Curaçao moet nog goedgekeurd worden door het parlement. Enkele weken geleden kwam de Raad van Advies terug met notities over de Landsverordening Op de Kansspelen (LOK). Volgens adviseur Aideen Shortt is het juridische team van het ministerie bezig met de laatste wijzigingen om de gokwet klaar te maken voor de parlement.

Toch zijn er al ontwikkelingen om het bestaande stelsel te moderniseren. Om ervoor te zorgen dat de bestaande sublicentiehouders op Curaçao zonder offline te hoeven over kunnen van de oude vergunning naar een vergunning binnen het nieuwe stelsel, is de portal waar vergunningsaanvragen ingediend kunnen worden al in september gelanceerd. Sinds 1 november kunnen gokbedrijven binnen de portal daadwerkelijk ook account aanmaken, een procedure die al door 100 bedrijven direct werd doorlopen.

Aanvragen krijgen reactie binnen 12 weken

Sinds woensdag 15 november is het mogelijk om binnen de portal ook een vergunning daadwerkelijk aan te vragen. Galea bevestigde dat er er ’s ochtends al direct tien geïnteresseerden begonnen waren aan het doorlopen van de vergunningsaanvraag. Twee daarvan hadden de procedure al volledig doorlopen.

Volgens Galea heeft het Ministerie de belofte uitgesproken iedere vergunningsaanvraag binnen twaalf weken te beantwoorden. Er zijn drie mogelijke uitkomsten:

Vergunning afgewezen

Vergunning toegekend

Voorlopige vergunning toegekend

Galea sprak de verwachting uit dat vooral de laatste optie veel zal voorkomen. Met 170 medewerkers bij de Gaming Control Board actief voor het nieuwe stelsel, is de organisatie er klaar voor, zegt Galea. Toch, zo benadrukte hij nogmaals, is er altijd een periode waar de leercurve stijl is en er veel lering getrokken kan worden.

In een eerder stadium rekende het ministerie voor dat het nieuwe stelsel de Curaçaose staatskas per jaar ƒ 40 miljoen (€ 20,6 miljoen) op zou leveren. Gevraagd hoeveel vergunninghouders hij daarbij verwacht, zei Galea dat je dat bedrag kan delen door de kosten die gemoeid zijn met een vergunningsaanvraag (ƒ 96.000/€ 49.400) omdat andere kosten (zoals bijvoorbeeld de extra ƒ 500 per domein) verwaarloosbaar zijn. Die berekening (ƒ 40 miljoen gedeeld door ƒ 96.000) levert een verwachte 416 vergunninghouders op.

Het aantal van 416 vergunninghouders is flink minder dan de geschatte duizenden goksites die vandaag de dag het zegel van een Curaçaose masterlicentiehouder voeren. Het verlies van die sublicentiehouders neemt het ministerie op de koop toe, aldus Galea. Immers, zo stelde Galea, leveren die subvergunninghouders momenteel Curaçao toch niets op.

Galea rekende voor dat het eiland Curacao wat betreft opbrengsten al meer verdient als er zes online casino’s uiteindelijk een vergunning krijgen. Momenteel krijgt het eiland alleen inkomsten door de heffingen die de vijf masterlicentiehouders ieder jaar betalen.

Bron: Casinonieuws.nl

Naschrift KKC

Lees ook: Curacao.nu | Geen van de ‘masterlicentiehouders’ op Curaçao heeft een geldige vergunning

Lees ook: Het 1xBet/1xCorp dossier

Lees ook: Follow The Money: Cryptomiljarden en illegale goksites: ‘Russisch’ 1xBet verovert vanuit Curaçao de wereld

Lees ook: Blog Koninkrijksbelangen | First Lady over innige banden tussen politici en de georganiseerde misdaad.

Lees ook: Blog Koninkrijksbelangen | Masterlicenties over de illegaliteit van Curacaose online gok masterlicenties.

Lees ook: Blog Koninkrijksbelangen | Sublicenties over de illegaliteit van Curacaose online gok sublicenties.

Lees ook: Koninkrijksbelangenblog | Witwaswalhalla over witwassen met behulp van een niet op de wet gebaseerde en niet door de overheid gereguleerde online gambling masterlicentie – sublicentie structuur.

Lees ook: Koninkrijksbelangenblog | Waar zijn de miljarden van Curacao? over belastingontduiking met behulp van een illegale en ongereguleerde online gambling masterlicentie – sublicentie structuur.

Overzicht: het Curacao Goksector dossier

Verdieping: De Koninkrijksbelangen blogserie