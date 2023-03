AntilliaansDagblad | Wiskundemaand van start

Willemstad – Kennis, begrip en beheersing van wiskunde op Curaçao moet gestimuleerd worden. Daarom hebben de regering van Curaçao en het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport maart officieel uitgeroepen tot maand van de wiskunde.

Dit deden zij op initiatief van de Nationale Commissie voor Unesco Curaçao en Fundashon Tur Ta Konta. Volgens Fundashon Tur Ta Konta kan ieder individu en iedere organisatie deelnemen aan deze speciale maand.

,,Belangrijk is dat Curaçao in maart bruist van wiskunde-gerelateerde activiteiten om te laten zien hoe wiskunde leeft en dat het voor iedereen is”, aldus Nohraya Godfried van Fundashon Tur Ta Konta. Dit kan bijvoorbeeld door middel van wiskundige spelletjes in de klas, of na schooltijd. Ook kunnen er activiteiten georganiseerd worden tussen klassen of scholen onderling.

Toevallig zijn er in maart nog meer aan wiskunde-gerelateerde themadagen. Op 14 maart is het de Internationale Dag van de Wiskunde en ook Pi-dag. Pi staat voor het afgeronde getal 3,14 dat de verhouding weergeeft tussen de diameter en omtrek van een cirkel. Daarnaast wordt op 29 maart de Grote Rekendag gevierd. Oorspronkelijk was dit alleen in Nederland en België het geval, maar dit jaar doet ook Curaçao mee om nog meer te benadrukken dat wiskunde voor iedereen is.

Fundashon Tur Ta Konta roept iedereen op om wiskundige activiteiten tijdens de maand van de wiskunde te delen via sociale media. ,,Tag Fundashon Tur Ta Konta en Unesco Curaçao en gebruik de hashtag #FiestaDiMatematika. Bovendien komen Fundashon Tur Ta Konta en Unesco Curaçao op uitnodiging graag langs om een activiteit te ervaren”, zegt Godfried.

