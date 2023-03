AntilliaansDagblad | ‘Driekwart van bevolking Aruba heeft overgewicht’

Oranjestad – Meer dan 75 procent van de bevolking van 20 jaar en ouder heeft overgewicht. Dat komt neer op 1 op de 3 personen. Volgens Directie Volksgezondheid (DVG) zijn veel mensen niet bewust wat dit met hun gezondheid doet.

Vanwege Wereld Obesitas Dag, op 4 maart, geeft DVG deze cijfers. Ze zijn afkomstig uit het laatste gezondheidsonderzoek dat in 2017 is uitgevoerd. Daaruit blijkt dat 43 procent van de bevolking overgewicht heeft en 36 procent heeft obesitas. Deze personen hebben een verhoogd risico om hartziektes en diabetes te ontwikkelen. Het kan ook toch een vroegtijdige dood leiden.

Om te weten of iemand overgewicht heeft, wordt de body mass index (BMI) gemeten. Deze index geeft aan of het gewicht ten opzichte van de lengte in verhouding is. De gemiddelde BMI van personen tussen de 25 en 65 jaar was in het jaar van het gezondheidsonderzoek 30,1 kg/m2. ,,Dit indexcijfer geeft obesitas aan”, zegt DVG.

Uit het gezondheidsonderzoek bleek toen ook dat veel mensen een verkeerd beeld hebben van hun eigen gewicht en zwaarder zijn dan ze zelf weten.

,,Zestig procent van de personen die aangaven dat ze dun zijn, hebben in werkelijkheid een normaal postuur. 73 Procent van de personen die hun gewicht als normaal aanmerkten, bleken overgewicht te hebben. Van de mensen die obesitas hebben, denkt 1 op de 3 dat ze overgewicht hebben. Hun gewicht is echter zwaarder dan dat. Deze verkeerde perceptie kan een negatieve uitwerking hebben op de gezondheid.”

DVG, Ibisa en praktijkondersteuners bij huisartsen zijn om die reden de campagne ‘Ken je nummer’ gestart. De bevolking wordt gestimuleerd om zich te meten. Een persoon heeft obesitas als de hoeveelheid vet rond het middel een gevaar wordt voor de gezondheid. Dat kan worden gemeten met een centimeter. Een man die een middel heeft van 102 centimeter of meer, heeft te veel vet. Bij vrouwen is het 88 centimeter of meer. Diabetes, hoge bloeddruk, rugproblemen, knieproblemen, hartziektes en kanker kunnen een gevolg zijn.

Bron: Antilliaans Dagblad